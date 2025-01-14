國科會提115年科技預算需求1800億 延續台灣領先優勢

國科會召開第13次委員會議，報告115年政府科技預算規劃，有1800億元需求，要推展國家希望工程、五大信賴產業等，建構晶片台灣隊，落實台灣成為人工智慧之島。（記者吳柏軒攝）

2025/01/14 19:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（14日）召開第13次委員會議，並規劃115年度科技預算需求，總額度來到1800億元，要推展五大信賴產業、國家希望工程並落實台灣AI之島，另也提三大科學園區帶動地方優質生活圈；同時，今也提出與環境部合作，用科技監測空氣品質，並預計未來發射4顆環境監測衛星，快速掌握本土及境外空污傳輸。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，「科技力即為國力！」，經評估115年度科技預算規模總額度約1800億元，要擴大投入國家希望工程、五大信賴產業等科技布局，包含晶創台灣、大南方新矽谷、次世代通訊等，打造均衡台灣、韌性台灣、健康台灣等目標。

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國科會主委吳誠文指出，114年度科技預算1595億元，不包含國防部、營業或非營業特種基金等，明年度提出1800億元規模，是要鞏固台灣國力，直面全球競爭，特別在地緣政治發展下，要形成民主國家韌性供應鏈，台灣持續扮演重要角色。

另，國科會產學處長許增如也說，根據國家發展政策，配合桃竹苗大矽谷、精密智慧新核心、大南方新矽谷等北中南計畫，三大科學園區將配合與地方共生共榮，發展產業與居住匯聚核心，實現均衡台灣。

國科會今也與環境部共同宣布，未來將推動科技治理空氣品質，環境部監資司長謝炳輝表示，近年空污PM2.5的年平均已下降，113年較108年降21％，但中國及東南亞空污對台影響需掌握，未來將跨國、跨部會合作環境監測，建構次世代空品監測網。

國家太空中心主任吳宗信補充，與環境部初步規劃，未來將發射4科環境監測衛星，搭載多光譜儀器，同時監測溫室氣體、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、細懸浮微粒等，掌握垂直上空的空污變化，也監測境外污染源，約需60幾億元，預算尚待編列中。

國科會科技辦公室執秘張振豪報告115年度科技預算規劃，1800億元需求，要實現AI之島願景，用科技力領銜全球。（記者吳柏軒攝）

國科會產學處長許增如強調，三大科學園區將與地方共生共榮，推動均衡台灣願景。（記者吳柏軒攝）

環境部參與國科會委員會議，並提報未來將合作建構「次世代空氣品質監測網」，如透過衛星科技，發射4顆環境監測衛星，掌握本土與境外空污排放，發展AI監測預警機制等。（記者吳柏軒攝）

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