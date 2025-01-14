中國籍鈺洲啟航輪殘油抽除 化解北海岸生態危機

擱淺在野柳的中國籍鈺洲啟航輪，船上殘油今天已抽除，解除北海岸生態危機。（航港局提供）

2025/01/14 18:45

〔記者盧賢秀／新北報導〕去年10月31日因康芮颱風擱淺在野柳海岸的中國籍鈺洲啟航輪，船上殘油有200多噸，對北海岸生態造成危機。航港局表示，抽油船在東北季風暫歇空檔，採分段、分次方式陸續抽油，今天下午已全部將殘油抽離，化解北海岸生態污染危機，後續將要求船東提出船體移除計畫。

鈺洲啟航輪去年10月29日從基隆港出港避颱風，載有3部橋式起重機，因負載過重動力不足，在野柳外海下錨，船上17名船員救援上岸，船體經強風大浪侵襲，10月31日擱淺在野柳公園旁海岸，船上包括重油、柴油等約290噸，對北海岸生態造成威脅。

請繼續往下閱讀...

航港局表示，颱風與東北季風接連而至，要求船東及保險公司提出抽油計畫，並於現場成立前進指揮所進行嚴密的污染防治及環境監測作業，定期召開應變及工作會議緊盯抽油進度。

航港局進指出，原船員回報鈺洲輪殘油量高達290噸（重油247噸、輕油 37 噸、滑油 6280公升），考量重油量逾200噸，其污染性高、清除不易，除會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位，在各重要港口、設施與景點，備妥防污資材，並動員風電作業船支援吊掛機具作業，利用東北季風間歇空擋抽油，終於在今天將全部殘油抽除，初估抽除逾280噸殘油。

後續航港局已請船東及保險公司儘速提出鈺洲輪殘貨及船體移除之整體計畫，會同海保署及相關單位評估，研議對環境與生態影響最低的移除方案，在船體移除前，會持續辦理環境及船體監測工作，含括船體傾斜及位移監測、防颱穩固作業及緊急應變之機具、設備與人力，一旦發現異常狀況立即啟動應變，以避免二次災害。

擱淺在野柳的中國籍鈺洲啟航輪，船上殘油今天已抽除，解除北海岸生態危機。（航港局提供）

擱淺在野柳的中國籍鈺洲啟航輪，船上殘油今天已抽除，解除北海岸生態危機。（航港局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法