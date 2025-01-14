為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    政院南服中心邀名家寫春聯引爆人潮 週三上午還有一場

    南服邀請南部五位知名書法家蒞臨現場揮毫春聯，為鄉親送上滿滿的新春祝福。現場民眾排隊熱情踴躍，拿到春聯時十分開心。（南服提供）

    南服邀請南部五位知名書法家蒞臨現場揮毫春聯，為鄉親送上滿滿的新春祝福。現場民眾排隊熱情踴躍，拿到春聯時十分開心。（南服提供）

    2025/01/14 18:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心今舉辦名家揮毫贈春聯、新年客語遊戲等新春活動，邀請南部5位知名書法家現場揮毫贈春聯，名家人氣搭配限量總統府紅包袋，吸引大批民眾排隊索取，南服中心執行長許乃文指出，1/15星期三上午還有一場。

    許乃文表示，春節活動已成南服中心重要傳統，最近3年，南服每年都會結合不同的客家傳統技藝，呈現出各種新風貌，目的就是希望將客家文化、傳統和客語，進一步推廣給民眾。

    今年邀請南部5位知名書法家-藍進士、蔡武勳、楊壽雲、蔡典成及夏萬春老師，蒞臨現場揮毫春聯，為鄉親送上滿滿的新春祝福；春聯不僅承載辭舊迎新的文化意涵，更寄託著對來年幸福的期盼。

    活動亮點之一為充滿客家特色的「舞蝶繫客情」活動，特別邀請傳統技藝專家吳冠瑩老師示範新年吉祥結編織；吳老師說明此次活動配合客委會推廣客家文化，特別精心挑選客家花布並結合繩結工藝，製作出精美的祝福禮物，藉此邀請民眾感受客家文化的魅力。

    夏萬春老師揮毫書寫「金蛇吉祥」，字體雄渾有力，充滿節慶氣息。（南服提供）

    夏萬春老師揮毫書寫「金蛇吉祥」，字體雄渾有力，充滿節慶氣息。（南服提供）

    行政院南部聯合服務中心於1月14日、15日上午9點至12點，舉辦一系列新春活動。（南服提供）

    行政院南部聯合服務中心於1月14日、15日上午9點至12點，舉辦一系列新春活動。（南服提供）

    南服中心許乃文執行長現場製作精美吉祥結，邀請民眾感受客家文化的魅力。（南服提供）

    南服中心許乃文執行長現場製作精美吉祥結，邀請民眾感受客家文化的魅力。（南服提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播