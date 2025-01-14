政院南服中心邀名家寫春聯引爆人潮 週三上午還有一場

南服邀請南部五位知名書法家蒞臨現場揮毫春聯，為鄉親送上滿滿的新春祝福。現場民眾排隊熱情踴躍，拿到春聯時十分開心。（南服提供）

2025/01/14 18:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心今舉辦名家揮毫贈春聯、新年客語遊戲等新春活動，邀請南部5位知名書法家現場揮毫贈春聯，名家人氣搭配限量總統府紅包袋，吸引大批民眾排隊索取，南服中心執行長許乃文指出，1/15星期三上午還有一場。

許乃文表示，春節活動已成南服中心重要傳統，最近3年，南服每年都會結合不同的客家傳統技藝，呈現出各種新風貌，目的就是希望將客家文化、傳統和客語，進一步推廣給民眾。

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今年邀請南部5位知名書法家-藍進士、蔡武勳、楊壽雲、蔡典成及夏萬春老師，蒞臨現場揮毫春聯，為鄉親送上滿滿的新春祝福；春聯不僅承載辭舊迎新的文化意涵，更寄託著對來年幸福的期盼。

活動亮點之一為充滿客家特色的「舞蝶繫客情」活動，特別邀請傳統技藝專家吳冠瑩老師示範新年吉祥結編織；吳老師說明此次活動配合客委會推廣客家文化，特別精心挑選客家花布並結合繩結工藝，製作出精美的祝福禮物，藉此邀請民眾感受客家文化的魅力。

夏萬春老師揮毫書寫「金蛇吉祥」，字體雄渾有力，充滿節慶氣息。（南服提供）

行政院南部聯合服務中心於1月14日、15日上午9點至12點，舉辦一系列新春活動。（南服提供）

南服中心許乃文執行長現場製作精美吉祥結，邀請民眾感受客家文化的魅力。（南服提供）

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