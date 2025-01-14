國家食農教育傑出貢獻獎 高雄博士農夫李法憲、南隆國中獲表揚

李法憲帶領學生體驗食農教育。（讀者提供）

2025/01/14 19:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農業部今舉辦「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮，高雄市博士農夫李法憲、永安區新港社區發展協會、南隆國中，囊括個人及團體組優等獎等三大獎項，成績亮眼是最大贏家，展現食農教育成效。

李法憲因為食安問題投入有機農業，2022年食農教育法通過後，整合學術、政府機關、企業等，從農夫身份出發推動食農教育，2022至2024年與在地國中、小學合作校園食農教育，2022至2024年推動梓感農村文化節，連結學校、公所、社區、農會、地方社團等，搭建在地食農教育社群網絡，2024年創立「植未來電子報」，結合理論與實務，挖掘及定義農業價值。

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李法憲表示，面對氣候變遷、消費習慣改變及食安嚴格要求，加上消費者提高對飲食健康期待，從食農教育著手，重新審視現有農業與糧食生產系統，打造韌性、永續且富有彈性的農業生態系統，以確保下一代糧食安全與生態穩定。

永安新港社區建立社區品牌行銷在地漁產，以養殖漁業與食魚教育並重同行，擘劃淨零低碳、生態永續、食安料理、文化保存、農廢再生、青年參與等六大主題面向，結合國小、大學及企業發展多款教具及出版食魚教育年刊，每年投入盈餘15％推動食農教育。

此外，南隆國中在校長黃啟賓領導下，跨領域教師群整合地方文化、農業和食農教育，並與當地農友和社區團體合作，將課程內容與在地實踐結合，連續3年參與農業部食農教育推廣計畫，分別以美濃在地特色白玉蘿蔔、紅豆、稻米及台灣鯛等農漁物產為主題，融入12年國教課綱，將食農教育化為生活應用素養能力。

2021年主題「南隆國中美濃hakka好味到」、2022年以白玉蘿蔔、客華雙語為主題設計課程，融入社會、語文、生活科技及綜合領域，引導學生從栽種、病蟲害防治、感恩採收、營養料理、加工醃製及休閒農業層面，培養學生將知識與生活應用結合，2023年邀集教師、農會、社區協會共備教案，結合農會、農友、客委員等推廣，透過參訪、實作課程，讓師生瞭解美濃147米、台灣鯛農漁生產知識、綠色消費、地產地消概念，將傳承美濃飲食文化及接軌全球多元飲食目標融入其中。

農業局表示，得獎者包含青農、社區及學校，將持續以市民為對象，透過各局處橫向整合及公私部門協力推廣，培養民眾對於環境、農業尊重與關懷，以推動地產地消、支持在地農業、促進城鄉永續發展，作為高雄推動食農教育長期願景與方向。

南隆國中學生體驗魚菜共生收成。（記者陳文嬋攝）

高雄博士農夫李法憲榮獲首屆國家食農教育個人傑出貢獻獎。（讀者提供）

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