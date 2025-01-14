為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國家食農教育傑出貢獻獎 高雄博士農夫李法憲、南隆國中獲表揚

    李法憲帶領學生體驗食農教育。（讀者提供）

    李法憲帶領學生體驗食農教育。（讀者提供）

    2025/01/14 19:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕農業部今舉辦「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮，高雄市博士農夫李法憲、永安區新港社區發展協會、南隆國中，囊括個人及團體組優等獎等三大獎項，成績亮眼是最大贏家，展現食農教育成效。

    李法憲因為食安問題投入有機農業，2022年食農教育法通過後，整合學術、政府機關、企業等，從農夫身份出發推動食農教育，2022至2024年與在地國中、小學合作校園食農教育，2022至2024年推動梓感農村文化節，連結學校、公所、社區、農會、地方社團等，搭建在地食農教育社群網絡，2024年創立「植未來電子報」，結合理論與實務，挖掘及定義農業價值。

    李法憲表示，面對氣候變遷、消費習慣改變及食安嚴格要求，加上消費者提高對飲食健康期待，從食農教育著手，重新審視現有農業與糧食生產系統，打造韌性、永續且富有彈性的農業生態系統，以確保下一代糧食安全與生態穩定。

    永安新港社區建立社區品牌行銷在地漁產，以養殖漁業與食魚教育並重同行，擘劃淨零低碳、生態永續、食安料理、文化保存、農廢再生、青年參與等六大主題面向，結合國小、大學及企業發展多款教具及出版食魚教育年刊，每年投入盈餘15％推動食農教育。

    此外，南隆國中在校長黃啟賓領導下，跨領域教師群整合地方文化、農業和食農教育，並與當地農友和社區團體合作，將課程內容與在地實踐結合，連續3年參與農業部食農教育推廣計畫，分別以美濃在地特色白玉蘿蔔、紅豆、稻米及台灣鯛等農漁物產為主題，融入12年國教課綱，將食農教育化為生活應用素養能力。

    2021年主題「南隆國中美濃hakka好味到」、2022年以白玉蘿蔔、客華雙語為主題設計課程，融入社會、語文、生活科技及綜合領域，引導學生從栽種、病蟲害防治、感恩採收、營養料理、加工醃製及休閒農業層面，培養學生將知識與生活應用結合，2023年邀集教師、農會、社區協會共備教案，結合農會、農友、客委員等推廣，透過參訪、實作課程，讓師生瞭解美濃147米、台灣鯛農漁生產知識、綠色消費、地產地消概念，將傳承美濃飲食文化及接軌全球多元飲食目標融入其中。

    農業局表示，得獎者包含青農、社區及學校，將持續以市民為對象，透過各局處橫向整合及公私部門協力推廣，培養民眾對於環境、農業尊重與關懷，以推動地產地消、支持在地農業、促進城鄉永續發展，作為高雄推動食農教育長期願景與方向。

    南隆國中學生體驗魚菜共生收成。（記者陳文嬋攝）

    南隆國中學生體驗魚菜共生收成。（記者陳文嬋攝）

    高雄博士農夫李法憲榮獲首屆國家食農教育個人傑出貢獻獎。（讀者提供）

    高雄博士農夫李法憲榮獲首屆國家食農教育個人傑出貢獻獎。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播