中市修正寵物屍體處理自治條例 1/15辦公聽會

根據農業部推估，2023年全國飼養寵物戶數達28.3%。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/14 19:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人已將毛小孩視為家人，也重視往生後的毛小孩處理，市議員周永鴻表示，台中市動保處正要修正「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例修正草案」，他要求站在保障飼主權益，法條要朝完善輔導管理寵物生命紀念業的方向修正，且農業局應確實執行，避免修法流於形式。

台中市動保處表示，15日會舉辦公聽會希望廣納各方意見，使修法內容更臻完善。

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議員周永鴻指出，根據農業部推估，2023年全國飼養寵物戶數達28.3%，而寵物離世後可以「善終」，是許多飼主最掛念的事。

周永鴻表示，農業部於2023年公告「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，使非都市土地變更編定作寵物生命紀念設施使用有所依循。台中市農業局為因應中央修法，規劃修正2016年所訂的「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例修正草案」。

他指出，此次修法要求主管機關農業局「應定期查核」，且「得要求提供相關資料，業者不得規避、妨礙或拒絕」，也明定業者應將相關消費交易紀錄保存3年，以及第12年宣傳時應標示許可證字號，就是要避免飼主遇到不肖業者，造成權益受損。

周永鴻強調，農業局應著手規劃執行面，避免修法流於形式。如要求業者標示許可證字號，以避免不肖業者虛構字號，民眾要能夠在農業局官網交叉比對取得許可業者名單；他更質疑，目前農業局官網名單更新日期停留去年年1月10日，農業局應該要趕快更新並提出說明。

動保處表示，除於動保處官網上公布許可業者名單，每年至少查核一次以上。另依相關規定，寵物生命紀念業許可證有效期間以5年為限，可申請展延，每次展延期間不得超過5年，若業者許可內容未異動或未屆期，動保處官網名單皆無更新，目前因無變動，所以官網名單更新日期仍為去年1月10日。

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