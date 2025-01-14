春節稽查揪北部2知名餐廳違規 南投茶餐廳存放過期200天奶水

南投草屯知名動物園港式飲茶餐廳，在倉庫角落被發現存放13瓶過期「三花調製奶水」，最久的已經逾期超過200天，被依違反食安法裁處6萬元。（食藥署提供）

2025/01/14 17:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（14日）公布「114年度春節複合式專案」稽查結果，餐廳方面共稽查115家業者，其中有4家違規，不乏知名業者，其中南投草屯知名動物園港式飲茶餐廳，在倉庫角落被發現存放13瓶過期「三花調製奶水」，最久的已經逾期超過200天，被依違反食安法裁處6萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，此次稽查115家年菜餐廳，檢查內容包括業者登錄、衛生規範、標示規定、保存來源文件等。結果發現有2家業者存放過期食品、1家餐廳未標示牛肉原料的原產地及1家業者的餐食有微生物檢驗不合格，分別被地方衛生主管機關裁處3萬到6萬不等罰鍰。

請繼續往下閱讀...

魏任廷說明，2家存放過期食品業者其中一家為南投草屯久好久好有限公司（Jomin港式飲茶），被發現倉庫存有13瓶過期的「三花調製奶水」，其中9瓶逾期約40天、4瓶逾期超過200天，業者坦承疏於管理。另一家為花蓮遠雄悅來大飯店英倫餐廳，被發現1瓶孜然粉過期18天，業者解釋實際使用的是未過期的袋裝孜然粉，但過期的舊瓶未及時丟棄；兩家業者分別被裁罰6萬元。

另兩家違規業者為北部知名餐廳「蘇杭餐廳板橋環球店」因「清燉白玉牛腱」沒有標示牛肉原料的原產地，及煙波大飯店花蓮館慕拉餐廳提供的「無糖豆漿」被檢出腸桿菌科超標，每毫升20CFU，超過標準值10CFU，兩家業者也分別被裁罰3萬元。

專案也針對79家食品製造業者進行查核，查核219件產品標示中，有10件不符規定，皆已由地方政府衛生局依法裁處3萬到6萬不等罰鍰。另抽樣檢查 220件食品成品，包括防腐劑、保色劑等均符合規定。

至於年貨大街和賣場超市等販售業總計查核280家業者，產品標示共查核965件，其中2件產品標示不符規定、1件產品檢驗重金屬殘留與規定不符，已由地方政府衛生局依法裁處。

此次稽查115家年菜餐廳結果發現有2家業者存放過期食品、1家餐廳未標示牛肉原料的原產地及1家業者的餐食有微生物檢驗不合格。 （食藥署提供）

查核219件產品標示中，有10件不符規定。（食藥署提供）

查核219件產品標示中，有10件不符規定。（食藥署提供）

至於年貨大街和賣場超市等販售業總計查核280家業者，產品標示有2件產品標示不符規定、1件產品檢驗重金屬殘留。（食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法