台南永康、大內週末送春聯 永康區長邀民代接力揮毫

永康區公所將於18日上午在永康區社教中心舉辦「福蛇迎春」活動。（記者劉婉君攝）

2025/01/14 17:56

〔記者劉婉君／台南報導〕歲末年終，許多機關單位都會邀請書法家揮亳寫春聯送給民眾，台南市永康區及大內區都將在18日舉行相關活動，本身寫得一手好字的永康區長李皇興，並邀地方民代一起接力書寫吉祥字句祝福民眾。

永康區公所將於18日上午在永康區社教中心舉辦「福蛇迎春」活動，包括永仁高中慈輝醒獅團的祥獅獻瑞、多位書法家揮亳、發票換蛇年燈籠、社教中心年節櫥窗佈置、機關宣導闖關遊戲等，永康慈后宮也將準備平安圓讓民眾吃平安，永康區衛生所則將在現場設置流感及新冠疫苗接種站與胸部X光車巡檢。

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永康區長李皇興受書法家汪崇楹啟蒙，也書寫超過30幅的蛇年吉祥話的春聯，將加碼送給通過闖關遊戲的民眾，另外，現場也會邀請永康區7位市議員及立法委員等民意代表，接力寫下「永保安康、六六大順」等字句。

李皇興說，當天將以抽籤方式決定每個人負責書寫的字，希望以眾人合力完成的吉祥話，祝福所有民眾。

另外，大內區公所也將在18日上午於大內青果市場，舉辦「蛇行大內迎春揮亳暨政令宣導活動」，由二溪國小醒獅戰鼓開場，4位書法家現場揮亳，還有二手市集及各單位的宣導活動，以及大內衛生所的免費癌症篩檢及流感新冠疫苗接種等。

台南市永康區長李皇興寫得一手好字，18日將邀民代一起揮毫寫吉祥話。（記者劉婉君攝）

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