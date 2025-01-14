為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南永康、大內週末送春聯 永康區長邀民代接力揮毫

    永康區公所將於18日上午在永康區社教中心舉辦「福蛇迎春」活動。（記者劉婉君攝）

    永康區公所將於18日上午在永康區社教中心舉辦「福蛇迎春」活動。（記者劉婉君攝）

    2025/01/14 17:56

    〔記者劉婉君／台南報導〕歲末年終，許多機關單位都會邀請書法家揮亳寫春聯送給民眾，台南市永康區及大內區都將在18日舉行相關活動，本身寫得一手好字的永康區長李皇興，並邀地方民代一起接力書寫吉祥字句祝福民眾。

    永康區公所將於18日上午在永康區社教中心舉辦「福蛇迎春」活動，包括永仁高中慈輝醒獅團的祥獅獻瑞、多位書法家揮亳、發票換蛇年燈籠、社教中心年節櫥窗佈置、機關宣導闖關遊戲等，永康慈后宮也將準備平安圓讓民眾吃平安，永康區衛生所則將在現場設置流感及新冠疫苗接種站與胸部X光車巡檢。

    永康區長李皇興受書法家汪崇楹啟蒙，也書寫超過30幅的蛇年吉祥話的春聯，將加碼送給通過闖關遊戲的民眾，另外，現場也會邀請永康區7位市議員及立法委員等民意代表，接力寫下「永保安康、六六大順」等字句。

    李皇興說，當天將以抽籤方式決定每個人負責書寫的字，希望以眾人合力完成的吉祥話，祝福所有民眾。

    另外，大內區公所也將在18日上午於大內青果市場，舉辦「蛇行大內迎春揮亳暨政令宣導活動」，由二溪國小醒獅戰鼓開場，4位書法家現場揮亳，還有二手市集及各單位的宣導活動，以及大內衛生所的免費癌症篩檢及流感新冠疫苗接種等。

    台南市永康區長李皇興寫得一手好字，18日將邀民代一起揮毫寫吉祥話。（記者劉婉君攝）

    台南市永康區長李皇興寫得一手好字，18日將邀民代一起揮毫寫吉祥話。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播