旅宿不主動提供一次性備品引批評 陳世凱：別因此抵制國旅

交通部長陳世凱14日出席新春記者會。他表示，台灣很多地方好玩，別因為一次性備品政策而抵制國旅。（記者蔡昀容攝）

2025/01/14 17:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣旅宿配合環保署政策，今年元旦起不主動提供一次性備品，引起民眾質疑，甚至揚言不支持國旅。交通部部長陳世凱呼籲國人支持環保政策，並強調「台灣很好玩」，不要因為備品問題抵制國旅。

因應環境部限塑政策，「旅宿業限制提供一次性用品」今年元旦起上路，民眾質疑部分業者超譯法規為「完全不提供」，旅客入住後若有需求，得付費購買一整套備品，不能單一選購自己需要的備品，沒有比較環保；也有人認為，國外業者雖也不主動提供，但會放在大廳放旅客免費取用；還有人認為，國旅房價高，少了備品提供，應該降價，揚言不支持國旅。

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陳世凱今天出席交通部新春記者會，他表示，備品規定是配合環境部限塑政策，希望國人也能支持，「台灣還是很好玩，大家不要因為備品而抵制國旅。」備品對於旅館的負擔，觀光署也會協助。

觀光署補充說明，部分民眾誤解成「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」，環境部有再三說明，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃台可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。

觀光署呼籲民眾支持環保政策，也透過各種管道，例如旅宿業公協會、座談會、研習課程、觀光署網站公告、公文、自媒體FB、IG、Line等方式，持續向旅宿業者宣導，也透過行銷好客民宿及合法旅宿時，宣傳一次性備品措施；另提供多國語言宣傳圖卡供業者下載使用向外國旅客宣傳。

觀光署表示，永續旅宿理念正被更多人接受與實踐，這份共識將推動旅宿業朝向更環保、更永續的未來邁進，一次性備品的減量並不會影響旅宿業服務品質，會持續偕同環境部共同加強對國內外消費者宣傳永續旅遊，響應全民綠生活，對環境盡一份心力。

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