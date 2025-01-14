韓國科學博覽會傳佳績 北一女3學生拿下1金1銅

韓國科學博覽會傳佳績，北一女3學生邱筠雅（左2）、廖思綺（中）、曹爾秦（右2）拿下1金1銅佳績。（圖由科教館提供）

2025/01/14 16:54

〔記者林曉雲／台北報導〕韓國科學博覽會（KSEF）傳回佳績，國立科學教育館今（14）日發布好消息，北一女學生曹爾秦、廖思綺及邱筠雅，以2件研究作品奪下1金1銅。科教館長劉火欽表示，今（2025）年台灣國際科學展覽會將於1月21日開幕，包括我國在內共有30個國家、國內外師生663人（含國外師生157人）參與盛會，期待學生們提出更多的優秀作品。

劉火欽說明，去年台灣國際科展共選拔28件作品、46位學生，代表我國參加美國、義大利、加拿大等11項國際科展活動，總計獲得4金、3銀、5銅、2個四等獎、4個特別獎等18個獎項，為國爭光。

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其中，2024韓國科學博覽會共有205件作品參展，今（2025）年1月12日揭曉結果。生物化學科的廖思綺及邱筠雅拿下大會金牌獎，作品為「利用氧化應激法結合膠原蛋白微島嶼誘導人類臍帶間質幹細胞分化」，她們說明，想要改善目前幹細胞誘導耗時和昂貴等問題，找出更有效且省時的誘導方式，使用氧化應激法（一種可產生過氧化物與自由基的方法），改變細胞中活性氧物質的濃度，以誘導人類臍帶間質幹細胞分化，同時也將幹細胞培養在具有特定圖形的膠原蛋白微島嶼上，控制幹細胞的分化方向，最終成功找出了適合誘導成骨分化和脂肪分化的方式，比起傳統的化學誘導法更省時及低成本，未來持續專研新技術，盼能降低傳統化學誘導的成本與時間，為再生醫學帶來更有效的應用。

此外，數學科的曹爾秦拿下大會銅牌獎，作品為「強連通圖的封閉道路之邊數期望Expected edge number of closed walks in a simple graph」，此作品探討在網路世界中，從一個點出發，以一般化的機率走到其他點，平均要經過多少條邊，才會回到原點，試圖求得封閉道路的邊數期望值，她建立了選邊機率函數及期望值函數，探討聯立方程組之間的係數關係，亦藉由運用圖論及線性代數的知識，發現結論與機率函數有密切相關，甚至在機率均等情況下，可直接以圖形結構刻劃，此結論不僅可運用在期貨交易上，精準預測未來特定的商品價格，更能運用於傳染病傳播模型，預測疾病傳播狀況。

韓國科學博覽會傳佳績，北一女3學生邱筠雅（左2）、廖思綺（中）、曹爾秦（右2）拿下1金1銅佳績。（圖由科教館提供）

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