板殯遷建或改建戰火持續延燒 周勝考要求新北市府撤銷說明會

主張遷建的市議員周勝考則要求市府應該取消15、18日說明會，他認為市府說明會已經拿定主意要原址改建，他不能接受。（記者黃子暘攝）

2025/01/14 16:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）位在板橋區，長期噪音、交通、髒亂問題惹民怨，遷建與改建派民意僵持，今（14）日仍是市議會交鋒議題。市議員石一佑要求市長侯友宜或副市長應對此議題專案報告，主張遷建的市議員周勝考則要求市府應該取消15、18日說明會，他認為市府說明會已經拿定主意要原址改建，他不能接受。民政局長林耀長說，會再多傾聽民意。

石一佑表示，市府應在說明會前赴議會專案報告，這幾天已接到許多民眾質疑的電話、簡訊，板殯在板橋的去留「為什麼最後變我們（民代）的事情」，希望市府專案報告。

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副議長陳鴻源裁示，因專案報告涉及變更議程，待今日散會前討論。

周勝考則反對專案報告，「我又不給他（原地改）建」，他直接要求民政局撤回2場說明會，因為2010年台北縣府時期早就有第二殯儀館評估報告出爐，主張市府應該沿用政策行事。周指出，2012年三峽、五股的送件都抗爭成功了，2014年時市府也回應他在尋覓地點，豈料市府沒有按2010年的規劃行事，說明會就是擺明要把殯儀館擺在板橋，是直接了當的「我要蓋這樣」的說明會，請議事主席裁示撤銷說明會，「不要騙板橋」。

周勝考批評，改建後殯儀館量體將是現在的十倍，市府現在的想法就是先聽內圍（鄰近板殯5里）的反對意見，再聽外圍贊成意見，接著就送環境評估；他質疑，周邊道路不寬，市府為何不考慮周邊有學校與住宅區？他預告15日說明會要與反對民眾一起抗議。

市議員蘇泓欽說，目前板殯改建或遷建還未定案，但2場說明會說明對象已經顯示說明會「沒有什麼意義」，板殯遷建對周邊而言是滿分，他認為遷不走、保持原狀是最差的，若改建得更現代化、綠化、交通改善，至少對周邊而言也有60分，嫌惡設施開說明會沒有什麼意義。

市議員陳明義指出，市府態勢已經明確就是板橋，「不然你怎麼不去其他地方辦說明會？」原地改建一定要更好，他贊同蘇泓欽的說法，改建量體可以再討論，現行預計的交通動線規劃則是「要打屁股」，市府要說清楚，不可以用騙的。

林耀長回應，2010年縣府規劃報告寫得很清楚，就是板殯量能不足，所以才要蓋第二座，交給議員們的評估資料都已提及，其他選址經檢視都有相對困難性，包括交通、民意等問題。

針對周勝考的提議，陳鴻源裁示先討論墊付案。

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