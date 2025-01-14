交長陳世凱：台鐵票價調幅不超過3％投報率 年後董事會提出

台鐵公司預計春節後提出票價調整方案。（記者吳亮儀攝）

2025/01/14 16:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價30年沒有調整，交通部長陳世凱今天（14日）說明，目前應該維持投報率不超過3％的版本，預計春節過後台鐵會開董事會提出調漲版本。根據投報率3%版本計算，票價漲幅約在35%以內。

交通部今天舉行年終記者會，會上陳世凱被媒體問及票價調漲一事。他表示，台鐵公司會在2月5日開董事會並提出調漲版本，大概就是之前立法院通過的投報率3%這數字，並要求台鐵公司要多和社會溝通，讓民眾接受度更高一些。

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陳世凱表示，台鐵的票價已經30年沒有調漲了，是時候要務實地提出討論，且台鐵公司目前面臨滿多虧損，這並不是台鐵公司不夠努力，且因為台鐵公司有些配合政策任務，加上去年天災特別多，有颱風和地震，鐵道局和台鐵公司都相當辛苦。

台鐵董事長杜微會後補充，依照投報率3%的調幅，平均調幅大概是增加35%，但是會考慮吸引旅客的措施，所以最後應該是在「不會超過3%投報率」的調幅，也就是可能不會超過35%的票價漲幅。

依據台鐵按區間車基本費率每人每公里新台幣1.46元（含稅），用3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率每公里1.98元，平均調幅35.6%，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。而短程通勤若搭配TPASS或常客優惠方案，則完全不受影響，或是影響幅度較小。

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