苗栗慶祝農民節 鍾東錦表揚「全國十大神農」邱俊魁

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚傑出農民和有功人員，並頒贈匾額祝賀青農邱俊魁獲得全國十大神農獎。（圖由縣府提供）

2025/01/14 16:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市農會今（14日）上午舉行慶祝農民節活動，縣長鍾東錦頒獎表揚傑出農民和有功人員，並頒贈匾額祝賀甫獲得第34屆全國十大神農獎的青農邱俊魁，他表示，農業需要更多新血加入，鼓勵年輕人返鄉從農，像邱俊魁就是最好的榜樣。

邱俊魁家族三代種茶、製茶，約10年前因雙親年紀大，回家繼承家業。他採用創新害蟲防治方法減少農藥使用，種出安全優質的茶葉，茶園甚監測到石虎、食蟹獴等野生動物活動。

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邱俊魁並以八甲茶園為品牌，舉辦採茶、製茶、食茶食農教育，結合在地甜點及飲料業者開發特色產品，帶動貓裏休閒農業區貓裏紅及八甲茶園紅茶品牌效益。經農業部苗栗區農業改良場推薦，獲全國「十大神農獎」，是唯一茶葉類得獎人，7日獲賴清德總統表揚。

苗栗縣政府藉今天苗栗市農會藉慶祝農民節活動，並由鍾東錦及苗栗市長余文忠等來賓，共同頒贈邱俊魁全國頒發十大神農匾額，表揚並感謝邱俊魁為苗栗爭取最高榮譽並為全國表率，打響苗栗農業真本事。

此外，市農會也表揚的優秀農事從業人員，包括各里、各社區發展協會推荐的優秀農友26人、市農會輔導在苗縣各項評鑑、競賽活動表現優異的楷模人員及單位7人、農會輔導的三部門傑出人員55人，另也表揚優秀志工蕭鳳嬌。

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