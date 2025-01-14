大學特殊選才放榜！北門高中兄妹檔 先後錄取台大機械系

國立北門高中王乙如（左）錄取台灣大學機械系，北門高中校長吳俊憲（右）盼各界助學。（北門高中提供）

2025/01/14 16:34

〔記者王涵平／台南報導〕大學特殊選才入學管道陸續放榜，國立北門高中王乙如錄取台灣大學機械系，哥哥王律登前年也從北門高中畢業並考上台大機械系，兄妹兩人先後錄取同校系，傳為佳話。

北門高中校長吳俊憲說，王律登、王乙如在學校的表現十分傑出，家中僅依靠媽媽從事清潔員零工月收入約兩萬多元，且寄住在舅舅的房子裡，但兄妹很孝順，懂得分攤家務與經濟壓力，在學期間除了有七股頂山妙惠居士林基金會與慈龍基金會助學金的協助，兄妹也都申請校內教師愛心會的工讀金，利用午休在圖書館工讀，支付校內的雜費及生活所需。工讀期間，乙如很負責任，能夠快速地完成交代的事項，甚至會主動詢問或完成其他需要的連帶事項。

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王乙如沒有補習，也不熬夜，她說，充足的睡眠對學習很重要，是用來專心的本錢。因為住在偏鄉，公車最晚的班次是晚上7點，且來回就要1個小時以上，讓她更懂得如何善用時間，放學後會在學校晚自習，再去趕末班公車，並在公車上抓緊時間休息或聆聽英文廣播。

哥哥王律登錄取台大機械系後，曾有一度因為家庭機濟因素曾想放棄就讀機會，但在消息曝光後各界善心人士紛紛表示關心，學校啟動教育儲戶的專戶募款，順利幫哥哥募集大學四年所需學費，讓哥哥可以安心就學。王乙如錄取台大機械系，未來大學學費及台北生活所需也是沉重負擔，期待各界能給予協助安心就學。

王乙如說，仍會繼續參加大學學測，以及研讀大學的開放式課程及先修教材，並規劃考取駕照及多益，充分把握上大學前的寶貴時間，充實自己的實力，期許透過讀書翻轉人生，改善家裡的經濟狀況，並且將來回饋社會。

特殊選才另有劉鈞淵錄取國立嘉義大學資訊工程系、蔡弦栩錄取國立嘉義大學應用數學系、林志勳錄取國立暨南大學科技學院學士班、陳昱彤錄取南華大學國際事務與企管學系。

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