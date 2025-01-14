台南梅嶺梅花盛開 楠西商圈推薦冬日小旅行

梅嶺目前梅花盛開，楠西商圈發展協會結合採果與泡湯，推薦冬日小旅行。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/14 16:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南梅嶺風景區，目前進入梅花盛開期，帶來觀光人潮，當地的楠西商圈發展協會結合蜜棗與溫泉等產業，推薦冬日限定的小旅行，賞梅花、吃梅子雞之後，還可就近採果、泡湯，透過不同的休閒體驗，療癒身心、迎接新年。

楠西商圈發展協會理事長黃漢威表示，目前梅嶺的大湖桶、二層坪，以及伍龍步道起點到出水仔沿途等，中、高海拔處的梅花都已爆開，山頭猶如披上薄霧般的白雪，美不勝收，現在遊賞正是時候。

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黃漢威說，冬日小旅行的建議是早上先到梅嶺，漫步於梅林間，感受雪白花海的詩意氛圍，並拍攝最美打卡照，午餐享用道地的特色農產品，以及美食料理，包含應景的梅子雞，還有深受歡迎的薑黃雞。

黃漢威推薦梅嶺在地店家，這些知名餐廳都是商圈成員，廚藝有口皆碑，可讓遊客享受美味的特色料理。

現在也是楠西知名產業蜜棗的收成期，黃漢威推薦用餐後可到山腳下體驗採果的樂趣，品嚐道地的冬日甜味。黃漢威指出，賞花、用餐後，還可前往楠西知名的龜丹溫泉泡個湯，放鬆身心。

黃漢威強調，若時間許可，或者安排2日行程，可順遊江家古厝、玄空法寺、永興吊橋、曾文水庫，以及台版吳哥窟的萬佛寺等景點，深度感受楠西之美。

梅嶺目前梅花盛開。（記者吳俊鋒攝）

梅嶺目前梅花盛開。（記者吳俊鋒攝）

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