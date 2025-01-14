獨居長輩年節不孤單 三重先嗇宮寒冬送暖溫馨傳愛

新北三重先嗇宮為獨居長輩辦理歲末圍爐活動，新北市府副秘書長柯慶忠致贈不鏽鋼隨手瓶及保暖禦寒用品。（記者羅國嘉攝）

2025/01/14 16:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區先嗇宮於今（14）日在珍豪大飯店舉辦「獨居長者歲末圍爐餐會」，讓長者年節不孤單，並提前感受過年氣氛。此次餐會不僅長輩一起吃團圓飯，也致贈紅包、不鏽鋼隨手瓶袋組及保暖禦寒用品，另也安排長者參訪神農百草公園的展覽活動，讓長者可藉此沉浸在綠意盎然的環境，享受大自然中的芬多精，也可放鬆身心，增強抵抗力。

此次餐會安排享譽國內外和獲獎無數的歐陽慧珍舞蹈團、台大追夢舞團及三重區五谷里糖胡蘆二胡班開場表演活動，新北市政府副秘書長柯慶忠也到場致意，為獨居長輩們獻上歲末祝福，並致贈不鏽鋼隨手瓶袋組及保暖禦寒用品，希望長者在寒冬中保有溫暖，現場氣氛溫馨感人；此外，為提升獨居長輩社會參與，公所還特別規劃帶長者參訪神農百草公園第6屆全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽的展覽活動。

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柯慶忠表示，目前全市列冊獨居長輩有7818人，其中三重區有606人。感謝先嗇宮董事長李乾龍在2002年3月開辦為獨居長者提供送餐服務，卸任後依舊以董事長名義，結合民間力量持續關懷長輩需求和辦理圍爐活動，感謝多方民間愛心團體促成此次餐敘，不僅為活動增添不少暖意，更讓區內的獨居長輩有機會走向人群，感受年節氣氛及社會各界的關懷，也特別感謝長年為獨居長輩送上溫暖便當，和關懷問候且無怨無悔付出陪伴的慈暉志工，無私奉獻精神令人感佩。

先嗇宮董事長李乾龍表示，他在三重市長任內時，以「慈心如燭•暉映鄉梓」為精神，成立「慈暉志工隊」，發願要為孤苦無依的獨居長輩送餐，即便卸任後仍持續關注獨居長輩照顧關懷議題，為了鼓勵獨居長輩多到戶外走動、感受溫馨的年節氣氛及溫暖，每年特舉辦歲末圍爐關懷活動，目的就是希望看見獨居長輩們歡欣笑容，提升人際互動。

三重區長王坤南表示，這項行之有年的年節送暖活動，每年均會連結多方民間愛心團體促成，目的是希望讓獨居長輩能度過平安溫馨的佳節，未來也期許持續結合各界資源及在地社區志工力量，為需要陪伴關懷的長者伸出援手。

新北三重先嗇宮為獨居長輩辦理歲末圍爐活動。（記者羅國嘉攝）

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