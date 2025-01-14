搶攻春節伴手禮、年菜商機 張麗善成「雲林良品」超級推銷員

搶攻春節伴手禮、年菜商機，雲林縣府全力促銷雲林良品優質產品。（記者黃淑莉攝）

2025/01/14 16:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林農畜禽產值高居全國之冠，搶攻春節年菜、伴手禮商機，小農、青農及食品加工廠都推出各式各樣產品，雲林縣府今（14）日辦理畜禽產品、漁產及農產伴手禮、年菜推廣活動，縣長張麗善成為超級推銷員火力全開行銷雲林優質產品，民眾只要上「雲林良品」平台動動手指就可輕鬆在家辦桌。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林不只農產品產值居全國之冠，畜禽產值高達442億元也是全國第一，豬隻飼養153萬頭、肉雞1000萬隻、鵝及鴨257萬隻都是全國第一，縣內畜禽屠宰加工廠也是全國最多，各家推出冷凍生鮮、加工產品琳琅滿目。

請繼續往下閱讀...

張麗善指出，縣內業者許多已傳承三代，有青年返鄉接手，產品從包裝、品質都嚴格要求，另縣府也嚴格把關雲林在地畜禽產品，輔導業者定期自主檢驗，讓民眾能買得安心、吃得放心。

張麗善說，許多職業婦女沒空上市場準備年菜，有鑑於此「雲林良品」特別推出年菜、伴手禮專區，「懶人年菜必備區」只要點選進去下單訂購，每個人都可以成為總鋪師在家辦桌。

除了推銷畜禽、漁產，張麗善昨天也與網紅「芭樂媽」在臉書直播，推銷蔬食料理。

魏勝德指出，雲林良品電商平台共有419家廠商，提供1000多項產品，即日起至1月16日消費滿1888元可享免運。

雲林良品之一虎尾農會虎霸王花生系列產品熱銷。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法