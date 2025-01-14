交通部推春節疏運好康 搭客運最低6折、東部租車租車優惠

春節連續假期交通部有推搭乘客運優惠、以及部分路段交通管制。（圖由交通部提供）

2025/01/14 15:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年春節連續假期有9天，交通部公路局今天（14日）宣布，連假期間和前後都有相關優惠，包括國道客運最低6折優惠；另外，到東部租車也有優惠、或是住宿4人同行、1人免費好康。

公路局說明，公路局自今1月24日（週五）下午到2月2日（週日）止，將執行春節連續假期交通疏運計畫。為鼓勵民眾在春節9天連續假期能多搭乘公共運輸，除了軌道疏運外，還有公路汽車客運業者確實執行「春節連續假期旅客疏運計畫」。

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國道客運業者已開始陸續發售春節期間去回程車票，春節疏運期間公路汽車客運業將提供充足的運能和優惠措施，並鼓勵民眾搭乘國道客運，其中優惠包括：

1、自連假前1日（1月24日）至收假日（2月2日），結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線提供史上最大6折優惠；搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘，提供返鄉民眾最後一哩路更加便捷。

2、自連假第1日（1月25日）至收假日（2月2日），東部加碼租車優惠及4人同行優惠2擇1，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠，讓春節9天假期於東部租車與住宿更享優惠。

省道公路交通方面，公路局整理出春節假期間省道易壅塞路段共26處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段也規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

省道重點路段疏運措施彙整如下：

1、台9線蘇花路廊：春節連續假期期間持續實施路廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日6：00到8：00，及第2至4日（除夕）5：00~13：00採南向禁行管制，第5日至第7日（初一至初三）4：00~17：00採雙向禁行管制，第8日至第9日（初四至初五）11：00~20：00採北向禁行管制。

2、台9線南迴公路：新路社區北上縮減車道，將於第3日、第5日（小年夜、初一）北上實施漸變措施，雙流社區南下縮減車道，將於第6日至第8日（初二至初四）南下實施漸變措施。

3、台61線西濱快速公路：台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、封閉67K新港三街路口、封閉62K竹1路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並於第7日至第9日（初三至初五）每日配合高速公路局12至24時封閉西濱交流道北上入口匝道，於12至21時封閉6處號誌路口。

春節連續假期交通部有推搭乘客運優惠、以及部分路段交通管制。（圖由交通部提供）

春節連續假期交通部有推搭乘客運優惠、以及部分路段交通管制。（圖由交通部提供）

春節連續假期交通部有推搭乘客運優惠、以及部分路段交通管制。（圖由交通部提供）

春節連續假期交通部有推搭乘客運優惠、以及部分路段交通管制。（圖由交通部提供）

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