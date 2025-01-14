關山鎮長宣傳拔蘿蔔 邀台東鄉鎮長聯誼會一起體驗

東河鄉公所採收大隊大豐收，但帶著大袋蘿蔔走在田埂似乎頗吃力。（記者劉人瑋攝）

2025/01/14 17:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東鄉鎮長聯誼會今早在關山鎮舉行鎮內重要活動拔蘿蔔，鎮長彭成豐帶著鄉鎮長先行體驗。身為阿美族的長濱鄉長李光蘭，本身就具有部落婦女傳統美德，連蘿蔔葉都不想放過，另一名卑南鄉公所排灣族女職員則表示，「只有蔬菜、沒有肉，而且這蘿蔔還小，放過它吧！」各路人馬徹底展現各自民族性。

彭成豐是全縣最年輕且最有創意的鄉鎮長之一，日前就構思帶著各鄉鎮長體驗拔蘿蔔，認為「不要每次都只有開會外加吃喝一頓」，也希望各鄉鎮長能把這項體驗帶給更多人、幫忙宣傳行銷關山鎮。

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關山鎮舉行拔蘿蔔大賽已有數年，據現場卑南鄉公所曾參與活動的女職員所言「每次就像暴動一樣搶蘿蔔」，彭成豐則申明，今年分區、分時段進行，不會再讓參加者在開賽前偷跑。

長濱鄉鄉長李光蘭也前來體驗，由於年紀略長也展現阿美族部落婦女傳統，信步田間就雙手連拔，去除手中葉片時也看了一下才丟在地上。她解說蘿蔔葉如何醃成美味小菜，還邀客家人的彭成豐一起生吃蘿蔔。彭成豐挑嫩蘿蔔、啃去蘿蔔皮才細啃，李光蘭則是挑厚實蘿蔔豪氣大啃，還要彭「不要去皮啦！這樣啃就很甜了」。

其他如漢人與阿美族聯軍的東河公所，這次出動大批人馬連扛數袋返鄉，人人拔得不亦樂乎。倒是達仁鄉長陳新輝與海端鄉長胡金至只是象徵意義的拔了幾小袋，而卑南鄉的年輕排灣族女職員看到沾滿泥土的蘿蔔卻表示，「只有菜、沒有肉」，而且「這些蘿蔔還小」，其實就關山鄉親所言，這樣的白玉蘿蔔已成熟可以拔起。

各鄉鎮長與公所職員不僅體驗拔蘿蔔，也參與醃蘿蔔乾，海端鄉長胡金至見眾人吃力地用筷子將醃蘿蔔塞進罐內，不時提議「用大拇指按壓最省力」。布農族職員說，本族的指頭特別粗且有力「這是狩獵民族的特長」。活動不僅充滿趣味，又展現台東多元民族特性。

各鄉鎮長帶著職員拔蘿蔔。（記者劉人瑋攝）

阿美族的議員楊清順與許多鄉鎮長以筷子吃力塞蘿蔔乾入罐。（記者劉人瑋攝）

阿美族的議員楊清順與許多鄉鎮長以筷子吃力塞蘿蔔乾入罐。（記者劉人瑋攝）

鹿野鄉長李維順說，塞蘿蔔乾跟做人一樣都需內心充實。（記者劉人瑋攝）

海端鄉長胡金至說，塞蘿蔔乾「除了大拇指，還是大拇指（方便）」。（記者劉人瑋攝）

種蘿蔔、醃漬蘿蔔是關山小鎮傳統。（記者劉人瑋攝）

長濱鄉長李光蘭（右）與關山鎮長彭成豐（左）生啃蘿蔔。（記者劉人瑋攝）

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