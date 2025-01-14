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    高雄後勁公園打造「森林熊的家」 今年底完工啟用

    後勁公園特色遊戲場將打造「森林熊的家」遊戲區，圖為模擬圖。（工務局提供）

    後勁公園特色遊戲場將打造「森林熊的家」遊戲區，圖為模擬圖。（工務局提供）

    2025/01/14 15:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應台積電進駐，高雄市楠梓區今年已新增藍田公園、清豐公園等2處特色遊戲場，市政府又加緊打造後勁公園特色遊戲場，將以「森林熊的家」為主題，並設計「飄浮步道」，歡迎大家來挑戰，預計於今年底前完工啟用。

    後勁公園特色遊戲場位於楠梓區海專路上，面積約3.93公頃，鄰近捷運R20後勁站，周邊有國中小學，大樓住宅林立。

    高雄市工務局長楊欽富今天指出，隨著新住民遷入，公園的休憩需求逐漸增加，經過多次公民參與討論，決定運用具特色的創意改造，以「森林熊的家」為主題，帶領孩子們回到大自然的懷抱，與陽光、樹木、草地一起遊玩，並透過公園內土坡高低差的設計，孩子們將能感受到各種不同的遊戲體驗。

    楊欽富表示，最大亮點之一是主題遊戲塔，在森林中探索「熊熊的家」，並設計交錯成疊的3D立體城堡。遊戲塔內有多條動線和不同高度的滑梯，最高的滑梯高達4.8公尺。

    高雄市公園處強調，後勁公園將設有八大遊戲區，涵蓋幼齡區、沙坑區、主題遊戲塔、鞦韆區、旋轉區、彈跳床區、冒險挑戰區及樂齡體健區，更運用巧思設計「飄浮步道」，提供獨特冒險與探索體驗。

    後勁公園特色遊戲場正趕工中，預計今年底前完工並啟用，公園內的步道、照明設施及公共廁所等設施，也將同步進行升級改造。

    後勁公園特色遊戲場的漂浮步道及冒險挑戰區，圖為模擬圖。（工務局提供）

    後勁公園特色遊戲場的漂浮步道及冒險挑戰區，圖為模擬圖。（工務局提供）

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