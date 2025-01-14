王爺壟非營利幼兒園啟用 建築設計融合歷史創新吸睛

新竹縣湖口鄉王爺壟非營利幼兒園，建築以客家伙房為靈感，融合歷史脈絡創新設計，外觀好吸睛。（記者廖雪茹攝）

2025/01/14 16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉王爺壟非營利幼兒園，建築以客家伙房為靈感設計，上層挑高的遊戲室，呼應「老湖口」與「新湖口」的歷史發展脈絡，大廳裡的大階梯成為孩子的圖書室及展覽空間，還有大面的塗鴉牆和1500平方公尺的戶外活動空間，今（14日）落成啟用，讓參訪的外賓眼睛為之一亮。

縣府教育局表示，王爺壟非營利幼兒園為湖口鄉首座非營利幼兒園，由國教署補助1億5101萬元、縣府自籌3952萬餘元，總經費共1億9053萬餘元辦理。園內規劃10班，目前先招收2班2歲專班，2月再招收2班3至5歲班，至114學年度全面開辦。

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縣長楊文科指出，新的一年，繼竹北市博愛非營利幼兒園於1月2日落成後，王爺壟非營利幼兒園接續啟用，考量湖口地區人口發展及雙薪家長有幼兒托育需求，招收幼生年齡向下延伸至2歲，更符合家長期待。未來縣府將持續配合中央政策，提供平價優質且近便之教保服務。

國教署副組長郭芝穎表示，透過前瞻基礎建設計畫及新建幼兒園園舍補助計畫，持續於有需求的地區協助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍。除了補助王爺壟非營利幼兒園園舍工程經費，還補助設施設備經費1222萬8100元，與新竹縣政府共同營造友善的育兒空間，提供幼童健康成長、家長安心的學習環境。

教育局長楊郡慈表示，王爺壟非營利幼兒園為地下1樓，地上3層樓建築物，由社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會承攬經營。王爺壟非營利幼兒園成立之後，湖口地區的公共化幼兒園設立比例攀升至76%，可提供2056名公共化教保服務量。

王爺壟非營利幼兒園大廳裡的大階梯成為孩子的圖書室及展覽空間，陽光透過大扇窗灑落，光影交錯，與戶外藍天綠意風景相互輝映。（記者廖雪茹攝）

令人孩子們驚喜的大面塗鴉牆。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉王爺壟非營利幼兒園，可提供2至5歲共224名幼生教保名額。（記者廖雪茹攝）

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