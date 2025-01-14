黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒 興達電廠救援康復命名「興達一號」

「興達一號」配戴衛星發報器後，今天重返大自然。（台電提供）

2025/01/14 16:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年12月在永安濕地發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，經興達發電廠生態專員送到急救站治療後，已經康復，取名為「興達一號」，今天（14日）配戴衛星發報器後，讓牠重返大自然。

去年12月19日，台電興達發電廠生態專員於永安濕地，發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，隨即送往生物多樣性研究所野生動物急救站治療，目前這隻黑面琵鷺已康復，並由台南鳥會及屏東科技大學協助配戴衛星發報器，今天在永安濕地進行原地衛星繫放。

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生物多樣性研究所急救站獸醫師詹芳澤指出，過往黑面琵鷺發生肉毒桿菌毒素中毒事件，多發生於台灣西南沿海濕地，常發生於雨水較少的冬季。黑面琵鷺因誤食中毒的魚、蝦、貝類，導致間接性中毒，食入的毒素讓運動神經傳導受阻，導致運動遲緩、無法飛行，只能以翅膀滑行移動，嚴重者開口呼吸軟頸死亡，如果未能及時獲得血清治療，死亡率達80-90%。

詹芳澤強調，這次台電生態專員的專業度和警覺性，第一時間將中毒的黑面琵鷺送來急救站醫治、施打血清，成功救回寶貴的生命。

參與野放的台電專業總工程師温桓正表示，去年開始，興達發電廠舉辦永安濕地攝影大賽，鼓勵大眾關心濕地和黑面琵鷺，永安濕地的黑面琵鷺從12年前的102隻，增加到現在的427隻，顯示電廠長期致力保育水鳥工作的成效。

台南鳥會常務理事郭東輝提到，今天為 「興達一號」繫上腳環、戴上GPS衛星發報器後，不僅可獲知未來3個月在永安濕地的活動情形，等到4月「興達一號」從台灣北返時，不論牠的遷徙路徑或出生地，都將由GPS衛星發報器來解密。

興達電廠生態專員Jaycee說，永安濕地目前正值賞候鳥季節，歡迎鳥友和民眾到永安濕地來賞鳥，看黑面琵鷺，詳洽07-6912811興達發電廠環化二組生態管理課。

黑面琵鷺康復後，由台南鳥會及屏東科技大學協助配戴衛星發報器，今天在永安濕地進行原地衛星繫放。 （台電提供）

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