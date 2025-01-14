TPASS 2.0怎麼用、回饋金多少？5大Q&A一次看
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（14日）公布通勤月票TPASS 2.0回饋金上路，交通部整理五大Q&A，包括參與回饋資格、票證購買、回饋條件和計算、回饋金領去、其它事項等。
一、 參與回饋資格
Q1-1：我要怎麼參加常客回饋？
Q1-2：我要使用哪些電子票證才能參與常客回饋？
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Q1-3：記名程序要輸入哪些資料？
Q1-4：我已有完成記名的電子票證，這次還要記名登錄才能參與常客回饋嗎？
二、 TPASS 2.0電子票證購買
Q2-1：TPASS 2.0電子票證長怎樣？
Q2-2：哪裡可以購買TPASS 2.0電子票證？
Q2-3：購買TPASS 2.0電子票證完成記名會有購卡金回饋嗎？
Q2-4：我已購買過各縣市政府發行的TPASS票卡（非綠色圓圈版），這次購買TPASS 2.0電子票證還可以享有100元記名回饋嗎？
Q2-5：要怎麼領取TPASS 2.0電子票證記名回饋金？
Q2-6：我有多張電子票證，是否可同時登錄參與回饋？
三、 回饋條件及計算
Q3-1：要怎麼獲得公共運輸常客回饋？
Q3-2：搭乘公共運輸金額回饋計算期間及方式
Q3-3：搭乘金額認定方式
Q3-4：有效搭乘次數認定方式
Q3-5：我已登錄多張電子票證，是否可透過不同票卡累計搭乘紀錄？
Q3-6：我在月中/月底完成登錄，當月搭乘紀錄可以納入回饋計算嗎？
Q3-7：我有購買TPASS月票方案，搭乘紀錄可以納入計算嗎？
四、 回饋金領取
Q4-1：回饋金領取管道有哪些？
Q4-2：開放領取回饋金時間？如果忘記領取怎麼辦？
五、 其他事項
Q5-1：我可以在哪裡查詢搭乘紀錄及回饋金額度？
Q5-2：什麼時候可以查到當月可回饋金額？
Q5-3：如果我登錄的票卡退卡、故障及掛失，還能領取回饋金嗎？當月累計的搭乘次數是否可計入其他登錄的票卡？
Q5-4：已於114年3月31日前購買TPASS 2.0電子票證並完成登錄，在票卡遺失後更換其他電子票證，還可享有早鳥加碼回饋嗎？
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）
交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）