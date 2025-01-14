TPASS 2.0怎麼用、回饋金多少？5大Q&A一次看

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

2025/01/14 14:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（14日）公布通勤月票TPASS 2.0回饋金上路，交通部整理五大Q&A，包括參與回饋資格、票證購買、回饋條件和計算、回饋金領去、其它事項等。

一、 參與回饋資格

Q1-1：我要怎麼參加常客回饋？

Q1-2：我要使用哪些電子票證才能參與常客回饋？

請繼續往下閱讀...

Q1-3：記名程序要輸入哪些資料？

Q1-4：我已有完成記名的電子票證，這次還要記名登錄才能參與常客回饋嗎？

二、 TPASS 2.0電子票證購買

Q2-1：TPASS 2.0電子票證長怎樣？

Q2-2：哪裡可以購買TPASS 2.0電子票證？

Q2-3：購買TPASS 2.0電子票證完成記名會有購卡金回饋嗎？

Q2-4：我已購買過各縣市政府發行的TPASS票卡（非綠色圓圈版），這次購買TPASS 2.0電子票證還可以享有100元記名回饋嗎？

Q2-5：要怎麼領取TPASS 2.0電子票證記名回饋金？

Q2-6：我有多張電子票證，是否可同時登錄參與回饋？

三、 回饋條件及計算

Q3-1：要怎麼獲得公共運輸常客回饋？

Q3-2：搭乘公共運輸金額回饋計算期間及方式

Q3-3：搭乘金額認定方式

Q3-4：有效搭乘次數認定方式

Q3-5：我已登錄多張電子票證，是否可透過不同票卡累計搭乘紀錄？

Q3-6：我在月中/月底完成登錄，當月搭乘紀錄可以納入回饋計算嗎？

Q3-7：我有購買TPASS月票方案，搭乘紀錄可以納入計算嗎？

四、 回饋金領取

Q4-1：回饋金領取管道有哪些？

Q4-2：開放領取回饋金時間？如果忘記領取怎麼辦？

五、 其他事項

Q5-1：我可以在哪裡查詢搭乘紀錄及回饋金額度？

Q5-2：什麼時候可以查到當月可回饋金額？

Q5-3：如果我登錄的票卡退卡、故障及掛失，還能領取回饋金嗎？當月累計的搭乘次數是否可計入其他登錄的票卡？

Q5-4：已於114年3月31日前購買TPASS 2.0電子票證並完成登錄，在票卡遺失後更換其他電子票證，還可享有早鳥加碼回饋嗎？

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

交通部說明TPASS 2.0回饋金Q&A。（交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法