嘉大跨域攜手台東原鄉部落開發國產清酒「力大吟釀」

林保署臺東分署、台東區農改場、大人物農產運銷合作社媒合下，將嘉大台南1號、2號種植在好山好水的都歷部落。（嘉大提供）

2025/01/14 14:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學教學團隊輔導台東都歷部落阿美族人種植、推出以嘉大台南2號米為主要原料的清酒「力大吟釀」，提高都歷部落稻米農作物的附加價值，增加農民收益，最近已在台灣無印良品上市。

緊鄰台11線公路往海岸方向的台東縣都歷部落南側，有一塊阿美族人世居區域名為dita（力大），當地長年湧泉，土壤色黑富含有機質，黏性亦高，被認為極適合種稻。2023年在林業署台東分署、台東區農改場、大人物農產運銷合作社的媒合下，將嘉大台南1號、2號種植於好山好水的都歷部落。

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嘉大台南2號米（嘉南晶珠米）的米粒圓小、蛋白質含量低，類似酒米，用於釀造蒸餾酒品具有清香且喉韻佳，極適合開發釀酒。為提高都歷部落稻米農作物的附加價值，增加農民收益，嘉大農學院、生命科學院及管理學院師生跨域合作，攜手原鄉部落開發出優質國產清酒「力大吟釀」。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大農藝系的節水米種、都歷部落阿美族人採用不噴灑農藥的友善耕種方式，親手育苗種植在充滿生機的dita（力大），交由宜蘭中福酒廠生產釀造，最近已在台灣無印良品門市正式上架銷售。嘉大師生攜手跨界合作推出「力大吟釀」，同時也是嘉大台南2號米在米酥餅之外，另一個全新開發的新產品，衍生出嘉大台南2號米之多元用途，提高國人對於米的食用量。

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台灣無印良品上市的「力大吟釀」。（嘉大提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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