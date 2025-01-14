春節出遊來新竹縣搭觀光公車3天免費 計程車加收3成

農曆春節將至，新竹縣政府今（14）日宣布，1月31日（初三）到2月2日（初五）3天，持電子票證免費搭乘觀光1號往新埔照門、2號往六福村、6號往內灣（初二未開）。（記者廖雪茹攝）

2025/01/14 14:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節將至，新竹縣政府今（14）日宣布，為鼓勵民眾走春多搭乘大眾交通運輸工具，1月31日（初三）到2月2日（初五）3天，持電子票證免費搭乘觀光1號新埔照門、2號六福村、6號內灣（初二未開），及台灣好行觀霧線、獅山線；1月24日（五）0時起至2月2日（初五）24時止共10日，新竹縣計程車比照往年加成收費，按錶加收30%。

縣府交通旅遊處表示，大年初三到初五為春節出遊的高峰，因此規劃3天限定持電子票證（以悠遊卡、一卡通等刷卡）免費搭乘，其中，觀光1號「高鐵新竹站–照門休閒農業區（九芎湖）」、觀光2號「高鐵新竹站–六福村」1月31日（初三）至2月2日（初五）行駛，觀光6號「竹東火車站–內灣大橋（經大山背）」則僅2月1日（初四）至2日（初五）行駛。

請繼續往下閱讀...

台灣好行觀霧線「（觀光8號）高鐵新竹站–觀霧山莊」（採預約制）與獅山線「（5700路）竹北火車站–獅山遊客中心」2路線公車，1月31日至2月2日也享須持電子票證免費搭乘。

另自1月28日（除夕）至2月2日（初五），新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市1月28日鄰市場的部分路段，包括華興一街、仁義市場及仁孝街路邊停車格仍維持收費，請民眾留意。

縣府衛生局表示，考量春節初一至初三診所大多未開診，轄內中醫大新竹附醫、新竹台大分院生醫醫院竹北院區、東元醫院、仁慈、台北榮總新竹分院，都加開特別門診，急診24小時不打烊。除夕當天除竹信醫院有正常門診，東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院及林醫院皆為特別門診，其餘醫院則休診；初四及初五兩天僅東元醫院、新仁醫院及竹信醫院有正常門診，仁慈醫院及大安醫院加開特別門診。詳細資訊請至衛生局網站查詢： https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=105115。

1月31日（初三）到2月2日（初五）3天，持電子票證免費搭乘台灣好行觀霧線、獅山線。（記者廖雪茹攝）

1月24日（五）0時起至2月2日（初五）24時止共10日，新竹縣計程車比照往年加成收費，按錶加收30%。 （記者廖雪茹攝）

自1月28日（除夕）至2月2日（初五），新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市1月28日鄰市場的部分路段路邊停車格仍維持收費，請民眾留意。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣主要醫療院所春節期間服務資訊，可至新竹縣政府衛生局網站查詢。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法