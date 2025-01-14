謝國樑市場送紅包 祝福市民落實人生目標理想

基隆市長謝國樑今天到仁愛市場發送「金蛇呈祥」紅包。（記者盧賢秀攝）

2025/01/14 15:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天上午分別到信義市場和仁愛市場發送「金蛇呈祥」紅包，希望大家在新的一年能夠逐一完成人生新的目標與理想。

今年的1元紅包以剪紙意象為元素，除有代表蛇年的金蛇圖案外，並有「金蛇呈祥」的字樣，祝福市民朋友蛇年都能有好彩頭。謝國樑今日上午前往信義市場與仁愛市場發送紅包，17日也將前往果菜市場與成功市場發放，他逐一發送紅包給市民和攤商，祝福市民朋友們，揮別過去，展望未來，新的一年能夠一切順利，人生新的目標或理想都能夠落實完成。

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謝國樑指出，他過去幾個月跟許多AI大廠聯繫，認為AI產業適合在基隆發展。基隆西岸4號到6號碼頭有4公頃的土地，不論是要興建廠房、用電供應以及整體環境等，都是值得輝達考慮的地方，市府與港務公司一定會提出最優厚的條件爭取輝達入駐。

對民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出「大罷免」議題，去年才剛度過罷免投票謝國樑說，心裡很難過，在度過了罷免案後，他目前致力於市政，做好現在的工作。

基隆市乙已年金蛇呈祥紅包。（記者盧賢秀攝）

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