高市計程車春節加價 1/24~2/2每趟加收50元

農曆春節即將到來，高市依往例今年1月24日至一月廿四日至2月2日共10天，高市計程車春節收費將會加成，除原日、夜間運價，夜間23時至凌晨6時加2成計費外，每趟次再加收50元。（資料照）

2025/01/14 14:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節即將到來，高市交通局表示，依往例今年1月24日至2月2日共10天，高雄計程車春節收費將會加成，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，由於計費表納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資不需再額外加付50元。

交通局表示，為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間，將自1月24日凌晨0時，一直到2月2日夜間12時止，共計10日。

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交通局也會製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會，以及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。

交通局說，搭乘計程車時司機依規定按表收費，民眾搭乘計程車下車前向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點，以及車號、司機姓名等向交通局申訴，檢舉電話為（07）2226816，一旦查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰。

交通局呼籲春節期間民眾有返鄉、探訪親朋好友，或旅遊踏青等外出需求，計程車司機切勿為了賺取更多車資向民眾違法喊價，一旦遭到查獲重罰將得不償失，對於民眾有搭乘計程車需求時，交通局貼心提供高雄市績優車隊聯絡資訊，相關內容歡迎上交通局網站，有歷年計程車服務品質評鑑結果中查詢，維護搭乘安全環境及服務品質。

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