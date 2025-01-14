雪隧不要「路隊長」 高公局：對時速65公里以下慢速車示警

春節連續假期國道5號替代道路路線圖。（圖由高公局提供）

2025/01/14 14:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連續假期即將到來，交通部高速公路局今天（14日）說明，國道5號雪山隧道因假期間交通量大且隧道內禁止變換車道，若有慢速車將導致壅塞，並大幅降低雪山隧道整體通行量。

高速公路局於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於時速65公里且與前車間距大於100公尺的小客車（大客車間距為大於150公尺）示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車的車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

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高公局表示，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k內外車道共6處。經統計2024年通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%。

而去年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1千次，約佔4.6%，顯示仍有未依速限適當加速通過車輛，且於連假期間更加劇，對雪山隧道雙線道通行產生極大影響。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里的車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以3000元到6000元罰鍰。

國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締。請民眾行駛國5雪山隧道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，並在符合法規下跟上前車，避免拉大與前車間距而成為「路隊長」。

高公局建議，春節連假尖峰時段，國5北向頭城往坪林地區民眾，可改走台9替代道路；國5南向石碇往坪林地區民眾，可改走縣道106乙接台9替代道路以避開國5壅塞車流。

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