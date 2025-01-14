配合桃園捷運綠線2026年第一階段通車 市府斥資1.3億改善人行道

桃園市長張善政（前排左2）視察捷運綠線周邊人本環境改善範圍。（記者周敏鴻攝）

2025/01/14 15:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運綠線預計2026年第一階段桃園區藝文中心站到蘆竹區坑口站將優先通車，考量周邊行人通行空間的需求增加，桃園市政府規劃斥資1.3億元，利用捷運站體退縮空間設計、有效串連人行道，來改善全長約7000公尺的蘆竹區中正北路、南崁路二段人行道，積極打造人本環境。

桃園市長張善政上午前往蘆竹區中正北路聽取人本環境改善工程簡介，他強調，桃園捷運綠線第一階段通車的高架路段已完工，目前正在進行列車測試，有信心達成2026年通車的目標；台灣行人通行空間不友善，甚至曾被外媒評為「行人地獄」，市府希望優先改善捷運綠線車站附近的人行道，作為行人友善環境示範，後續還將爭取等多補助，持續改善其他路段。

請繼續往下閱讀...

交通部公路局、內政部國土管理署補助1億600萬元，加上市府自籌款2400萬元，預計改善蘆竹區中正北路、南崁路二段總長約7000公尺的人行道，市府捷運工程局長劉慶豐說，全面優化人行道的改善措施，以鋪面更新、無障礙斜坡道、庇護島與行穿線配合開口調整等為主，針對原先道路中央分隔島寬度較小部分，捷運施工後會加寬，再將原來人行道上的電力、電信等管線箱體移往分隔島，清除占用人行空間的私人物品後將能騰出更多空間，再依據需求設置公車候車亭、避車彎、卸貨停車格、機車停車格等，同時加大自行車的停車間距。

桃園市政府將針對捷運綠線車站周邊道路人行道進行改善。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府將針對捷運綠線車站周邊道路人行道進行改善。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法