台灣燈會2月在桃園 高鐵加開95班次 1/5開放購票

台灣燈會今年2月在桃園舉辦，高鐵將加開95班次，1日5日開放購票。（資料照）

2025/01/14 14:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（14日）宣布，2月12日（週三）到2月23日（週日）燈會期間，加開95班次列車，包括南下47班、北上48班，並自1月15日（週三）凌晨零時起陸續依照一般預售期程開放購票。

高鐵公司表示，「高鐵假期」也同步推出多條超值賞燈旅遊行程，「高鐵飯店聯票」提供旅客入住桃園地區飯店，加購高鐵車票享最低78折起的超值優惠，「高鐵國旅聯票」則提供旅客購買門票、體驗、交通、遊程多樣選擇，同時享有加購高鐵車票85折優惠。

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「2025台灣燈會」時隔9年後重返桃園舉辦，高鐵桃園站燈會期間將於平日（週一至週四）晚間19時及假日（週五至週日）17時開始，啟動旅客進出車站動線管制作業，並自1月20日起，將分階段調整車站周邊轉乘動線及停車位置。

台灣高鐵公司建議搭乘對號座旅客，提前訂位和取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間。

此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。因應賞燈人潮，台灣高鐵公司特別規劃增開多班行駛於南港-台中之區間車，並增加部分晚間車次的自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。

台灣高鐵公司特別以「Be There Taoyuan」為主題，在桃園站2號出口處，精心打造一座高達6公尺光影藝術裝置。設計融合環保與ESG理念，使用可再利用材質，以燈光投影出高鐵旅遊及桃園在地文化，色彩燦爛的花卉及美食投影，營造出夢幻多變的光影效果。

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