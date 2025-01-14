避免球員兼裁判！宜蘭縣損鄰事件陳情人 可另指定鑑定單位會同

宜蘭縣政府縣務會議今通過「宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例」修正案，陳情人得另指定鑑定單位會同，確保自身權益。（記者游明金攝）

2025/01/14 15:31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣去年發生21件建築物施工損鄰爭議，現行損鄰事件，都由開發單位委託建築師或營造廠技師判定建物有無危及公共安全，被外界詬病「球員兼裁判」。縣政府為解決爭議，縣務會議今通過「宜蘭縣建築物施工中損壞鄰房爭議事件處理自治條例」修正草案，陳情人得另指定鑑定單位會同，確保自身權益。

現行的條文為：主管建築機關接獲損鄰事件陳情後，應以書面通知陳情人、起造人、監造人、承造人及其專任工程人員會勘；承造人之專任工程人員及監造人，應分別判定損鄰事件是否因施工所致及有無危害公共安全情事。這種作法容易引起爭議，縣府坦言，僅由監造及承造單方認定責任歸屬，易滋生判定結果不公疑慮。

請繼續往下閱讀...

縣府今通過條文修正：除原規定外，加入「 陳情人得另指定鑑定單位會同」，主管建築機關應綜合會勘人員意見， 判定損鄰事件是否因施工所致及有無危害公共安全情事。對於有危害公安情形者，得依建築法勒令停工。

縣府建設處長潘亮宇補充，目前的作法就是接獲陳情後，縣府會會同陳情人，工地建築師、工地營造廠的專任工程技師一起到現場，看這房子裂的怎麼樣？是否有公共安全疑慮？但民眾有時候會覺得，縣府找的都是工地建築師跟技師，會不會有偏頗不公正？雖然工地建築師、技師有他的專業，應從客觀角度去看工地施工是不是真的造成民房損害，但民眾觀感不是這樣。

潘亮宇說，前年的大直損鄰案以及近期的三重損鄰案，都引起民眾關切，也認為應該有更好的機制來確保自身權益，因此縣府特別修正相關條文，除承造方，縣府建管單位也會指定第三方公證單位，民眾也可以找信賴的公會技師，比如建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等，一起到現場看建築物安全與否？這樣就有更客觀的角度來確認。

他指出，大部分損鄰都是微裂縫、磁磚壞掉、馬桶不通等，但民眾會覺得很危險，修正後條文會更具公正性，民眾也比較安心，這是這次調整損鄰自治條例最大的方向，不過全案須送宜蘭縣議會審議通過才能上路實施。

宜蘭縣去年發生21件建築物施工損鄰爭議，縣務會議今通過相關條例修正草案，陳情人得另指定鑑定單位會同，確保自身權益。（資料照，宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣去年發生21件建築物施工損鄰爭議，縣務會議今通過相關條例修正草案，陳情人得另指定鑑定單位會同，確保自身權益。（資料照，宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法