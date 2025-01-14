彰化120座電子紙智慧站牌來了

彰化縣為鼓勵民眾多搭公車，養成把公車當成生活日常的交通工具，推動「幸福候車」計畫，全面換上最新的智慧公車站牌。（記者張聰秋攝）

2025/01/14 14:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕為提升民眾搭乘公車的意願，彰化縣政府推動「幸福候車」計畫，斥資約2600萬元設置120座節能的電子紙智慧站牌，目前已全面啟用。這些新站牌不僅能即時顯示公車到站資訊，還能讓民眾精準掌握到站時間，免去烈日下苦等公車的煩惱。

一位經常搭公車的陳小姐說，新的電子紙智慧站牌讓她感覺方便很多，特別是在太陽很大的時候，螢幕看得很清楚，公車什麼時候到都知道，有了這些新站牌和APP，搭公車變得輕鬆許多。

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還有民眾說，一根柱子的傳統站牌完全不知道公車到底什麼時候來，等了半小時還是沒看到車，真的超崩潰。現在用「彰化公車」APP查時間，差不多快到才前往，省下很多時間。更有民眾表示，舊式智慧站牌會延誤顯示公車到站時間，使用感覺不好。

彰化縣自2015年開始陸續設置智慧公車站牌，但隨著科技進步，早期使用的3G模組傳輸速度較慢，已逐漸被淘汰，去年（2024年）縣府編列預算，規劃汰換舊式站牌，並建置最新4G模組的電子紙智慧站牌。此次共安裝120座，包括37座附掛式站牌和83座獨立式太陽能站牌。

縣府交通處長林漢斌指出，這批新站牌已於去年12月底完成驗收並啟用，運作近3週來表現穩定，不僅到站時間顯示更準確，面板顯示器能隨場域調節亮度，即使在強光下也能輕鬆看清螢幕，提供民眾更方便的候車體驗。

目前，客運業者設置的傳統站牌仍保留並與智慧站牌並列。林漢斌說，此次汰換僅針對縣府建置的3G模組站牌，不會影響業者的傳統設施。

因應新站牌上線，縣府同步更新「彰化公車」APP，支援安卓（Android）與iOS系統，方便民眾查詢公車即時到站資訊。民眾可透過APP規劃搭車時間，避免現場久等，讓交通時間更加靈活調整。

全新智慧公車站牌與客運業者一根式傳統站牌並列。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府推動「幸福候車」計畫，斥資約2600萬元設置120座節能的電子紙智慧站牌，目前已全面啟用。（記者張聰秋攝）

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