花費近1年更展 南瀛天文館常設展1/18重新開幕

南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

2025/01/14 13:58

〔記者劉婉君／台南報導〕南瀛天文館天文展示館自去年初暫時閉館進行大幅更展之後，將於18日重新開幕，展示內容及動線更貼近生活，開幕當天享有天文展示館免費參觀及闖關遊戲等活動之外，夜間還有「六星連珠」觀測。

更展後的南瀛天文館天文展示館，動線更親民，除了各樓層的展示主題更加明確，循序漸進引導民眾認識天文科學，也增加互動體驗，例如結合科技，讓參觀民眾感受有如和天文學家托勒密、哥白尼等人面對面，認識太陽系及人類探索宇宙的歷史等，體驗不同角度的天文視野。

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台南市長黃偉哲表示，天文展示館重新開放，將展示的焦點從傳統的物件展示解說，轉移至「學習者」的生活之中，不再停留在課本知識的重現，而是著重讓參觀者體驗到天文學在日常生活中的重要性，從食衣住行育樂等面向，使學習更生活化，也符合現今108課綱的精神。

教育局長鄭新輝指出，開幕當天上午9時30分，將有「搶先摘星GO」早鳥限量好禮，並享「星象劇場指定場次買1送1」優惠，數量有限；上午11時30分至下午5時天文展示館免費開放。同時還有「星際大冒險」闖關遊戲及「星空下的幻想」天文說書，挑戰成功者可獲精美禮品。晚間則舉行「舉頭三尺有神明」夜間觀測活動，帶領民眾見證「六星連珠」奇觀。

此外，時隔2年的「火星衝」也即將來到，南瀛天文館將於16日晚上7時30分至8時30分，在官方YouTube頻道進行直播，帶民眾透過望遠鏡，近距離欣賞火星的地形和極冠，並搭配專業解說。

南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

南瀛天文館天文展示館自去年初暫時閉館進行大幅更展之後，將於18日重新開幕。（記者劉婉君攝）

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