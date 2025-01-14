為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花費近1年更展 南瀛天文館常設展1/18重新開幕

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    2025/01/14 13:58

    〔記者劉婉君／台南報導〕南瀛天文館天文展示館自去年初暫時閉館進行大幅更展之後，將於18日重新開幕，展示內容及動線更貼近生活，開幕當天享有天文展示館免費參觀及闖關遊戲等活動之外，夜間還有「六星連珠」觀測。

    更展後的南瀛天文館天文展示館，動線更親民，除了各樓層的展示主題更加明確，循序漸進引導民眾認識天文科學，也增加互動體驗，例如結合科技，讓參觀民眾感受有如和天文學家托勒密、哥白尼等人面對面，認識太陽系及人類探索宇宙的歷史等，體驗不同角度的天文視野。

    台南市長黃偉哲表示，天文展示館重新開放，將展示的焦點從傳統的物件展示解說，轉移至「學習者」的生活之中，不再停留在課本知識的重現，而是著重讓參觀者體驗到天文學在日常生活中的重要性，從食衣住行育樂等面向，使學習更生活化，也符合現今108課綱的精神。

    教育局長鄭新輝指出，開幕當天上午9時30分，將有「搶先摘星GO」早鳥限量好禮，並享「星象劇場指定場次買1送1」優惠，數量有限；上午11時30分至下午5時天文展示館免費開放。同時還有「星際大冒險」闖關遊戲及「星空下的幻想」天文說書，挑戰成功者可獲精美禮品。晚間則舉行「舉頭三尺有神明」夜間觀測活動，帶領民眾見證「六星連珠」奇觀。

    此外，時隔2年的「火星衝」也即將來到，南瀛天文館將於16日晚上7時30分至8時30分，在官方YouTube頻道進行直播，帶民眾透過望遠鏡，近距離欣賞火星的地形和極冠，並搭配專業解說。

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館大幅更展之後，展示內容及動線更貼近生活。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館自去年初暫時閉館進行大幅更展之後，將於18日重新開幕。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館天文展示館自去年初暫時閉館進行大幅更展之後，將於18日重新開幕。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播