台北捷運更新1396台閘門 年底可使用手機直接進站

台北捷運1396台閘門陸續外掛多元支付箱體，黃色區塊為乘車碼掃碼及信用卡感應位置。（記者林承鴻攝）

2025/01/14 13:22

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運目前使用閘門設備自2007年陸續啟用至今，已使用超過15年，使用電子票證時常需重複感應進站，因設備老化且相關零組件均已停產維護困難，北捷於2023至2025年投入4.53億預算辦理閘門電子主單元重置，並一併導入信用卡及手機乘車碼功能，預計今年10月後啟用。

台北捷運閘門目前僅能使用悠遊卡、一卡通及icash電子票證感應，或購買單程票進站搭乘。未來民眾可直接感應信用卡實體卡片，或使用已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際3大行動支付感應進站；電子支付部分，則新增手機QR乘車碼搭車，邀商對象包含LINE Pay、街口支付、iPass MONEY、全支付、悠遊付、icash Pay、台灣Pay、台新Pay等。

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台北捷運公司說明，將重置117個車站共1396台閘門電子主單元，截至2024年11月已更新639台及增設，預計今年3月底完成硬體安裝及軟體開發，接續進行6個月系統整合測試及支付卡產業標準認證。

台北捷運預期透過重置重要零組件延長設備使用壽命，並提升設備使用效能，除提升可靠度外，也免除原設備零件停產所導致無法維修情形。

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