虎尾公安停車場啟用 試營運11天免費、1/25開始收費

斥資近6.4億元興建虎尾公安立體停車場完工啟用，即日起試營運免費，1月25日開始收費汽車每小時30元。（記者黃淑莉攝）

2025/01/14 14:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斥資近6.4億元興建的虎尾公安路立體停車場今（14）日試營運免費停車，春節連假首日1月25日開始收費營運，有汽車停車位296席、機車停車位30席，汽車每小時30元、機車免費。

虎尾市區停車不足，雲林縣府盤點合適用地後，將位在雲林布袋戲館後方，公安路與復興路口原平面停車場改建為立體停車場，並向公路局申請停車場前瞻計畫，獲中央補助1億2236萬元，縣府自籌5億1628萬元，共計投入6億3864萬多元。

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新建公安立體停車場為地下1層、地上6層，其中1、2樓為商場及餐廳使用，地下1樓及地上3至6樓為停車場，合計有296席汽車停車位、30席機車停車位。

今天啟用至1月24日試營運全場免費停車，25日開始收費營運，每小時30元，平日12小時上限150元、假日12小時上限200元，也提供100席月租車位，每月2400元，並優惠30名里民月租車位，每月2200元。

今天竣工暨啟用儀式包括縣長張麗善、公路局主任工程司吳耀勝、虎尾鎮長林嘉弘、立委丁學忠、議長黃凱及多位虎尾地區議員、鎮民代表、里長都與會見證。

張麗善表示，公安立體停車場位在虎尾市中心，地價貴，按原申請計畫只能蓋2層樓約100個停車位，考量未來虎尾發展需求，縣府再自籌5.1億元興建現在規模。

丁學忠說，公安立體停車場興建是地方進步的象徵，啟用後可帶動虎尾繁榮進步。

林嘉弘、黃凱也都表示，停車場啟用可以改善虎尾市區停車問題，加上有商場進駐，對未來虎尾觀光、經濟發展有很大助力。

交通工務局長汪令堯指出，施工2年多完工，停車場部分即日起試營運，1月25日開始收費，1、2樓商場預計6年啟用。

虎尾公安立體停車場有別傳統立體停車場，外觀輕巧清透。（記者黃淑莉攝）

虎尾公安立體停車場共計296席汽車停車格、30席機車停車格。（記者黃淑莉攝）

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