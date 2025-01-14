竹縣縣民意外死亡救助今年起取消年齡限制 違規或故意致死不補助

新竹縣政府今（14）日宣布，今年起取消意外事故致死救助的年齡限制，並明確規定如有違反道路交通安全規則或具領人對意外死亡者有故意致死之情形，不予補助，以確保公共資源分配的公平性。（記者廖雪茹攝）

2025/01/14 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（14）日宣布，為涵蓋更多弱勢族群，修正新竹縣辦理急難救助作業要點，針對意外事故致死的救助規定，取消年齡限制，並明確規定如有違反道路交通安全規則或具領人對意外死亡者有故意致死之情形，不予補助，以確保公共資源分配的公平性，自今年1月1日起生效。

縣府社會處表示，新竹縣縣民團體意外傷害保險（一般所稱縣民保險）自民國100年7月1日開辦至112年12月底，已協助2108個家庭減輕負擔，理賠金額共計6億3240萬元，理賠比率達89.82%，但113年採購案公告招標3度流標，從去年1月1日起，縣府轉型為意外事故致死救助金，續行原有政策來照顧縣民。

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意外事故致死救助金比照原縣民保險理賠金，審核通過後，由縣府發給30萬元，原補助對象為年滿15歲以上並設籍新竹縣滿6個月以上的民眾。

不過，社會處長陳欣怡今在主管會報報告，修正新竹縣政府辦理急難救助作業要點，針對意外致死的救助規定，取消意外事故致死救助年齡限制，確保急難救助能涵蓋更多弱勢族群。同時，增修文字，明確規定如有違反道路交通安全規則或具領人對意外死亡者有故意致死之情形，不予補助，以確保公共資源分配的公平性。 修正要點於今年1月1日起生效。

陳欣怡指出，新竹縣急難救助意外事故致死救助，113年申請案件共計有145件，其中96件符合、19件不符合、30件審核中，共計已補助2880萬元。意外致死救助於114年同樣編列5000多萬元預算。

社會處提醒，設籍新竹縣滿6個月以上的民眾，發生意外傷害事故致死者，請於死亡發生日起6個月內，向縣府社會處或意外死亡者戶籍所在地公所提出申請。

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