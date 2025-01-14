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    顏蔚慈攜手信賴台灣之友會 發放毛毯、暖暖包關懷弱勢

    新北市議員顏蔚慈攜手信賴台灣之友會發放物資關懷弱勢大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員顏蔚慈攜手信賴台灣之友會發放物資關懷弱勢大合照。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/14 14:23

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員顏蔚慈攜手新北市信賴台灣之友會，於今（14）日辦理「寒冬送暖關懷弱勢」活動，發放毛毯、暖暖包、「台灣尚勇」春聯等物資，贈予蘆洲水河里、永康里、延平里、仁德里、保新里、成功里、中原里、忠義里、光明里等9個里的弱勢家庭，過好年、保暖。

    此次物資發放邀請蘆洲9位里長共同發放毛毯禮盒給予里內弱勢家庭。中原里長陳國連、保新里長黃素秋、成功里長林德義、延平里長張明德、光明里長陳文亮都表示此次寒冬送暖讓不少鄉親相當感動。

    新北市信賴台灣之友會蘆洲分會副總幹事簡志龍說，年節將近，在總會長張秋海的號召下，募集到107份毛毯，要為弱勢鄉親送上溫暖祝福。

    另外，近期冷氣團來襲，顏蔚慈也準備200多份暖暖包及「台灣尚勇」春聯。她分享，去年台灣隊讓世界看到團結尚勇，更是感動每位國人。新北市信賴台灣之友會長期支持公益，期盼新的一年，攜手在地里長繼續努力為鄉親服務。

    新北市議員顏蔚慈攜手信賴台灣之友會，共同發放毛毯等物資給予蘆洲9個里弱勢家庭。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員顏蔚慈攜手信賴台灣之友會，共同發放毛毯等物資給予蘆洲9個里弱勢家庭。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員顏蔚慈（右3）攜手信賴台灣之友會關懷弱勢，發放毛毯、暖暖包、「台灣尚勇」春聯等物資。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員顏蔚慈（右3）攜手信賴台灣之友會關懷弱勢，發放毛毯、暖暖包、「台灣尚勇」春聯等物資。（記者羅國嘉攝）

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