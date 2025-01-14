過動兒子情緒失控毆打教師挨告 竹市里長控校方處置不當

新竹市某里長的過動兒因情緒失控毆打導師遭導師提告及求償，里長控校方處置不當，未給予兒子妥適的輔導。圖為新竹市政府。（記者洪美秀攝）

2025/01/14 14:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市某里長指出他的過動兒子去年5月初在國小上課時，疑因校園的螳螂被放生，認為導師的處置不妥，進而情緒失控攻擊導師，致老師臉部出現撕裂傷就醫，沒想到事後2個月接到警方通知這名導師已對兒子提告需製作傷害筆錄，讓他質疑校方處理特殊兒的過程粗糙，讓他反被老師提出20萬元的精神撫慰賠償民事訴訟，更認為兒子屬過動兒，偶會情緒失控，卻無特教專業團隊給予輔導。

校方：進入司法程序尊重判決

對此，這所學校表示，這名小四學生因情緒不穩攻擊老師的校園衝突事件，事後老師確實有提出訴訟並求償精神撫慰金，但因此案已進入司法程序，尊重法院的判定。

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校方強調，此案發生當下，學校即安排行政及輔導人員在現場安撫學生情緒，也由專輔教師即時進班輔導教室內其他學生；受傷老師則由行政同仁陪同就醫驗傷，校方也通知家長到校協助處理，學校亦向市府尋求輔導支援，而市府教育處從113年5月中就安排特教專家學者及情緒行為專業支援團隊入校，定期進行個案討論及提供支持服務。

專輔團隊也協助學校建立學生情緒行為問題之因應機制，並提升教師正向管教知能，以協助學生融入及適應學校環境。經校園團隊努力，該生衝突行為已大幅降低，情緒表達逐漸穩定與進步，經與市府支援團隊討論已在113年12月暫時結案，未來學校會視學生實際情況滾動追蹤評估。

里長控訴兒子情緒失控的主因是導師處理事件不妥，認為學校未讓兒子獲得妥善的輔導，兒子反被提告，對兒子的身心造成影響，且未讓兒子進入特教班接受輔導，學校也未對處理不當的導師有所懲處，反任由導師提告，已不適任教師，認為市府教育處及學校皆有疏失。

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