農業部舉辦首屆國家食農教育獎 特教老師編撰溯源菜單教材獲獎

首屆國家食農教育獎個人組特優獎由台南安慶國小特教班老師廖肇瑞（左）獲得。（記者楊媛婷攝）

2025/01/14 13:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕為表揚在食農教育推動具貢獻的個人團體，農業部今（14日）舉辦首屆國家食農教育獎，其中獲得個人組特優獎的是自行編撰學校午餐溯源菜單教材、訓練特教生成食農小老師的台南安慶國小特教班的老師廖肇瑞；團體組特優獎則由池上鄉農會、家福公司（家樂福）獲得，將都可獲得30萬元獎金。

《食農教育法》於2022年通過並施行，高中以下教材涵蓋食農教育內容已達百分百，為感謝推動食農教育的個人與團體，農業部首度舉辦國家食農教育獎，行政院長卓榮泰與會頒獎致詞，卓榮泰開玩笑指出，來到農業部就有肚子餓的感覺，也說這典禮應該要辦在中午，讓所有人享用美好的餐點，才符合將所有好的產品送到國人口中意旨，他表示，民以食為天，我國農業雖佔整體產值約1.5%，但6成的服務業、38.5%的製造業與工業的從業人員，都是倚賴1.5%的農業，食農教育獎則是讓更多人知道好的農產品，也感謝所有推動食農教育的用心。

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農業部長陳駿季表示，食農教育是希望讓更多人了解飲食的來源，還有讓民眾更了解農漁畜在地生產付出的努力，進而減少剩食，「食農教育法」通過後，各地都有許多活動讓國人更了解我國農業，2年一辦的食農教育獎個人與團體特優獎都會獲得30萬元獎金，但若得獎者為公務員，因無法領取獎金，則會透過專案方式編列計畫經費，支持該公務員所屬單位持續推動食農教育。

這次獲得個人特優獎的廖肇瑞個人推廣食農教育已23年，他自行編撰的學校午餐溯源菜單教材，透過網路或拍攝學校午餐食材原貌與來源，將文字菜單轉變成為極重度特教生也可懂的圖片式菜單，讓極重度的特教生也可輕鬆了解，也訓練特教生成為校園內的食農教育小老師，帶領一般學生認識學校午餐用到的雜糧、蔬菜、香料等作物，也提升特教生的自信並訓練走入社會的能力。

廖肇瑞表示，會選擇用食物著手，是因為如果照本宣科上課，身心障礙小朋友很難專心，甚至就會直接放空，但將食物當成誘因，會吸引小朋友的專注力，他會在午餐用餐前讓小朋友指認溯源菜單，加深印象，經過1年後，所有孩子都能指認食材，認為「吃」可以改變孩子，希望未來可更進一步推廣溯源菜單教材。

安慶國小特教班老師廖肇瑞表示，希望推廣溯源菜單主題教材。（記者楊媛婷攝）

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