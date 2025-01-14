近日土魠產量少 28.5公斤大物以每公斤2600元售出

28.5公斤土魠大物現身，以每公斤2600元售出。（再裕商行提供）

2025/01/14 12:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天候惡劣，澎湖白金土魠捕獲量稀少，各艘漁船出海捕獲都僅有個位數，讓價格持續在高檔，超越每公斤遞增百元常規價格，讓民眾不敢輕易入手。湖西沙港歐姓漁民於澎湖北海捕獲28.5公斤大物土魠，以每公斤2600元售出，由某建設公司老闆購買。

今年入冬以來，澎湖白金土魠捕獲量一直不理想，主要是氣候過於惡劣，僅有2次在七美南淺海域傳出捷報，都是西嶼船隊建功，讓市場價格一度維持平穩。澎湖第三漁港魚市土魠捕獲量驟減，6公斤體型售價攀升至750-800元，8公斤體型售價回到900-1000元高價，都已超過每公斤遞增百元常規價格。

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漁民們只能趁今（14日）風力稍減，繼續出海搏鬥，預估明（15日）強烈東北季風抵澎，將颳起10級以上強陣風。近來平均每艘漁船土魠捕獲量皆是個位數，與上週400尾相比差很大，看來今年過年團圓餐桌上要有土魠，口袋要夠深，不然就等到除夕前停止輸運時，價格可能回跌撿到便宜。

每年農曆年前土魠魚沿著洋流抵達澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」，與黑金紫菜、綠金海菜合稱為「澎湖3金」。今年天候不佳，除了影響土魠捕獲量外，澎湖藍色公路高雄至馬公澎湖輪，今（14日）晚間11時30分夜航班次取消，改為15日早上9時30分，由高雄增開班次。

連日來受到天候因素影響，每艘漁船土魠捕獲量僅有個位數。（再裕商行提供）

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