新北教育局推出《幼兒園玩音樂》專書 助幼兒樂聲中學習

新北市府發表專為幼兒園設計的音樂教學專書《幼兒園玩音樂》。（記者黃子暘攝）

2025/01/14 12:19

〔記者黃子暘／新北報導〕為為提升幼兒音樂教育品質與美感教育，新北市教育局長張明文指出，市府今（14日）發表專為幼兒園設計的音樂教學專書《幼兒園玩音樂》，以貼近幼兒認知發展的設計理念，融合音樂基本元素，搭配歌唱、肢體動作、圖像表達及創意遊戲等多元教學策略，設計出兼顧感官發展與美感培養的學習內容，實踐幼兒美感領域的教育目標。

張明文介紹，《幼兒園玩音樂》由音樂學者、教授郭芳玲領軍，結合幼兒園現場教師的實務經驗，為幼兒學習需求量身打造；專書分為理論與實作，理論篇提供系統化的教案與學術基礎，實作篇則聚焦於創新教學活動，也有搭配示範影片，展示如何整合歌唱、樂器演奏、肢體律動及動靜銜接轉換的課程設計。

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張明文指出，書中活動以「玩音樂」的概念為核心設計，希望透過音樂的節奏與旋律，促進幼兒的五感能力，也藉由樂器敲打與身體律動調節情緒，提升幼兒的覺察與感受力，增進幼兒對音樂的體驗，更能將樂曲中的正向情緒傳遞給幼兒。

編輯之一、中湖國小附設幼兒園主任蔡耑倫表示，從幼兒階段接觸音樂，可豐富孩子的生活經驗，並培養對音樂的興趣，此書也為教師提供教學指引，協助孩子探索音樂奧妙。

蘆洲幼兒園長鐘素翎、文德國小附幼老師王鋙倢說，音樂是幼兒園課程中最佳的教學工具，透過兒歌，孩子將逐步認識節拍、音高等音樂元素，結合身體節奏的拍打、解說、律動及敲打樂器等活動，提升教學效果，教師也能有效激發幼兒的美感與創造力。

教育局補充，《幼兒園玩音樂》是教育局攜手全市幼兒園合作的成果，2016年起，市府已陸續出版10本主題多元的幼兒教育專書，教材內容依據教育部《幼兒園教保活動課程大綱》設計，未來將持續推動幼兒園課程創新、開發更多特色課程與教材，提升新北幼兒教育教學品質。

新北市府發表專為幼兒園設計的音樂教學專書《幼兒園玩音樂》。（記者黃子暘攝）

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