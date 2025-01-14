偏鄉弱勢長者被凍死！郎祖筠要聳動標題籲社會關注公益

演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動，呼籲社會正視「老人冷猝死」議題，盼發揮善心，協助修繕破爛的家、使其能有基本的生活。（記者吳柏軒攝）

2025/01/14 12:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕冬日冷氣團襲來，台灣近期已逾4百人非創傷性猝死，連醫師都示警「冷猝死」風險，但藝人郎祖筠今（14日）代言公益，直呼弱勢長者家中無熱水、房子破洞、窗戶沒玻璃等，要將困境拿來作聳動標題，吸引社會關注，更點出民眾對友邦捐資，也不應對自己的長輩冷漠，呼籲政府力有未逮，民間一起努力，

台灣活力老化推展協會（AAT）理事長吳玉琴指出，2020年成立，關注弱勢長輩，包含房屋修繕、食物銀行、健康促進等議題，但近期企業捐助減少，物價上漲，修繕經費迫於不足，只能限縮服務，感慨「這些老人最低生活需求都有困難」，天花板看得到天空、窗戶遮不了雨水，處在社會邊緣。

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郎祖筠受邀任AAT公益代言人，她表示，政府很多福利政策鞭長莫及，也有許多法規無法觸及的地方，如訪視屏東1名李阿姨家，連熱水都沒有，或有老人的家中破洞，只能找離破洞遠一點的地方窩著，呼籲大眾想想這些基本條件都沒有的長輩，也聳動直言「不敢相信富足的台灣還有人被凍死！」盼大眾對日本友邦發出愛心的同時，不要對自己的長輩冷漠。

屏東縣花木蘭文化產業協會執行長宋怡蕙表示，過去協會與吳玉琴在老盟合作，從事住宅修繕，一做12年，而偏鄉老人有很多面臨無法想像的艱困，但修繕經費不足，做了屋頂就無法修電路，做衛浴就無法修窗戶，但寒流來很多老人被凍死，盼社會善心遍及全台，給弱勢基本的遮風避雨、安詳終老。

AAT秘書長謝明原說，除了住宅修繕，還推動食物銀行，並媒介營養師，評估缺乏項目並募集，讓老人家身體更健康，延緩進入長照，也因服務據點的嘉義，公車系統不便利，亦推動交通車提供接送，老人家到市場都非常開心，藉此促進其社會參與，增進人際互動。

台灣活力老化推展協會（AAT）發動弱勢老人圓夢計畫募款，呼籲社會大眾關注長者基本生活需求，協助修理其被吹飛的屋頂、破窗及衛浴等，提供基本的生活需求。（記者吳柏軒攝）

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