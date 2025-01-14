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    迎新春！ 東勢林場賞花吹泡泡

    東勢林場李花盛開。（圖由東勢林場提供）

    東勢林場李花盛開。（圖由東勢林場提供）

    2025/01/14 12:22

    〔記者歐素美／台中報導〕迎接春節到來，東勢林場遊樂區舉辦系列精彩活動，包括財神爺發紅包、吹泡泡、爆竹迎新春等，除夕慶團圓還有川劇變臉，十分精彩，邀請全國遊客前來親近大自然，從早玩到晚，歡樂不停歇！

    彰化縣農會總幹事張建豐表示，今年的農曆春節一共有9天的假期，林場規劃了一系列精彩的活動，年前有拍照打卡的活動，只要在指定的地點完成拍照打卡即可獲得精美小禮物，除夕夜當天晚上還有圍爐慶團圓，邀請神奇的川劇變臉、音樂饗宴及人人都愛的抽獎活動。

    年初一到初五，不但有小朋友最喜歡的吹泡泡及闖關遊戲、生態導覽解說、趣味折氣球、祈福卡許願，還有爆竹迎新春、財神爺現身來發紅包等多項活動。

    另外，從1月29日至2月28日止，每週六晚上7點更規劃夜間新春搖元宵活動，讓民眾可以體驗搖元宵的樂趣，多項好玩的體驗活動陪伴大家在春節期間快樂過好年。

    東勢林場遊樂區場長楊宏文表示，目前也是東勢林場賞花的好時節，絢麗的櫻花、潔白的李花在林場各個角落陸續綻放，還有唯美的落羽松也是來林場必拍的打卡風景，歡迎大家趁著新春假期來東勢林場走春、賞花，漫步山林，來趟擁抱大自然的放鬆小旅行。

    東勢林場春節期間特別安排吹泡泡活動。（圖由東勢林場提供）

    東勢林場春節期間特別安排吹泡泡活動。（圖由東勢林場提供）

    東勢林場除夕慶團圓，還有川劇變臉表演。（圖由東勢林場提供）

    東勢林場除夕慶團圓，還有川劇變臉表演。（圖由東勢林場提供）

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