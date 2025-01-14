中市雙十公車市民優惠 定居外籍人士16日起開放申請

1月16日起永久居留外籍朋友可享雙十公車優惠（市府提供）

2025/01/14 14:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有相當多的定居的外籍人士，為減輕交通負擔並加深歸屬感，台中市實施「取得外僑永久居留證且居留地址在台中者」納入市民限定申請資格，提供雙十公車乘車優惠，從16日起，符合資格者就可申請，交通局預計受惠的外籍人士有4100多人。

交通局長葉昭甫表示，自1月16日起，在台中市定居的符合資格者外籍人士，可上交通局市民限定網站或到綁卡地點填寫申請表，並攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證」至全市107處申請服務地點，完成電子票證綁定，搭乘市區公車即可享有雙十公車優惠。

請繼續往下閱讀...

台中市自2021年起實施市民限定乘車優惠，提供台中市民、市民的新住民配偶，以及在台中市就讀的外縣市學生，持已綁定市民限定交通卡搭乘公車，就能享有市民限定雙十公車優惠，也就是10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

交通局統計，市民限定乘車優惠自2021年起開放綁定交通卡至今，已有183萬人完成申請，帶動民眾以公共運輸作為交通代步工具，減少環保污染與停車問題，成效良好。

葉昭甫表示，原本為台中市民專享的雙十公車優惠，今年開始延伸至持永久居留證的外籍人士。擁有外僑永久居留證且居留地址在台中市的國際友人，上網填寫申請表或到現場填寫紙本資料，16日起可至台中市指定地點申辦，一張電子票證在手，大眾運輸的公車路線搭再遠，只要10元車資。

雙十公車市民優惠16日受理定居台中市外籍人士申請（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法