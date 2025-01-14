環境部加嚴SRF管理 戴奧辛、重金屬檢測頻率比照焚化爐

環境部今天表示，未來將加嚴SRF品質標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/14 12:54

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為強化國內SRF管理，環境部今（14）日公布「固體再生燃料（SRF）白皮書初稿」，未來將加嚴SRF品質標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次，預計農曆年前正式發布「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法（簡稱SRF管理辦法）」，會給予業者一年緩衝期。

環境部長彭啓明表示，過去因SRF管理較不健全，讓大眾以為SRF是燒垃圾，為強化轉廢為能管理、達到資源循環零廢棄目標，去年完成全台66家SRF廠商總體檢，並進一步擬定出SRF白皮書初稿及管理辦法，盼現有業者與有意投入的新進業者，都能熟悉管理法規與管制標準，避免業者因未達標而離開SRF市場。

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彭啓明表示，為加強SRF管理，會取消現行SRF品質分級的第五級氯、汞含量標準，加嚴SRF品質；現在重金屬是一年檢測一次、戴奧辛是二年檢測一次，未來二者都必須一年檢測四次，且重金屬、戴奧辛的排放標準會嚴格比照大型焚化爐；也會要求SRF業者加強污染防制設備，減少戴奧辛與空污物，並加裝即時影像監視器確保產品流向。

環境部次長沈志修說明，盤點現有SRF製造與使用廠量能，去年作為SRF料源量約34.2萬公噸、SRF製造產量約27.36萬公噸、SRF實際使用量33.24萬公噸，也就是說目前量能已足夠供應給國內使用端。且在品質規範部分，國際都是透過協會管理且允許進出口，但台灣SRF品質標準是由環境部訂定及管理，且限制不得進出口，不會有洋垃圾當作SRF料源的問題。

沈志修也提到，現行針對SRF製造廠業者的事業廢棄物清理計畫書審查機制，只有書面審查，未來會採書面審查、現場勘查、試運轉三階段審查，加強檢核廢棄物申請作為SRF原料用途，審核通過後業者才能進行SRF再利用，SRF管理辦法一月底公告將給予業者一年時間緩衝期。

環境部表示，規劃在三月中旬以前徵求各界對於SRF白皮書的意見，並在四月底正式完成SRF白皮書定稿並發布，盼健全國內SRF管理制度，讓可燃性廢棄物達到最大資源化利用。

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