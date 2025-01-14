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    新北人行環境普查 今年底可完成660公里

    新北市長侯友宜主持道安會報。（記者董冠怡攝）

    新北市長侯友宜主持道安會報。（記者董冠怡攝）

    2025/01/14 11:57

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市自2023年10月起進行人行道通盤檢討，市府養護工程處長鄭立輝今天在道安會報上表示，透過智慧道路全景檢測車搭載全景相機等設備蒐集影像，分析成果後彙整於系統，截至去年底已完成永和、中和、板橋、新莊及三重區約380公里人行道調查，剩餘新店、土城、蘆洲、汐止、樹林、淡水、林口等21區、共280公里，力拚今年底完成，合計660公里。

    市府工務局長馮兆麟指出，人行道調查從人口密集度高的行政區為起點，逐步向外擴散，規劃2年內完成盤點，調查範圍涵蓋人行道長度、寬度及固定阻礙物等，建立人行道位置及數據資料庫，預計今年底可以完成建置全市約660公里人行道資料庫。

    馮兆麟提到，未來跨局處合作時，便可藉由數據資料安排改善方式及執行期程，分年度、階段以遷移障礙物等方式進行，針對淨寬不足等缺陷逐步改善，並就串聯不佳的路段或尚未設置人行道的區域，規劃新建人行道，完善市轄人行環境。

    市長侯友宜裁示，人行道普查不僅有助於相關單位掌握現地資訊，線上系統查詢也能提高調查效率，責成養工處應督促廠商確實蒐集資料，以及落實檢核機制，以利未來政策規劃，作為人本環境相關決策的重要依據。

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