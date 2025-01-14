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    屏東東港安泰醫院違建強制拆除 縣府：院方要付拆除費

    屏東縣政府今天（14日）起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府今天（14日）起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    2025/01/14 13:01

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（14日）起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業，預計拆除違建面積6000平方公尺，工期最長2個月；屏東縣政府今日重申「沒有公安就沒有醫安、更沒有屏安」，將於違建拆除完畢後向安泰醫院求償拆除費用。

    屏東縣政府指出，東港安泰醫院超級違建在去年10月大火後現形，經東港鎮公所與縣府實際勘查後，院區內的A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照的違法建築物。

    其中火災死傷最嚴重的D棟大樓及起火點D棟西南側動力中心，違建規模及違規使用情節嚴重，動力中心違建率更超過3300%，由於是垂直違建超過二層樓且提供營業，影響公共安全甚鉅，因此，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，縣府優先執行拆除作業，1月3日前往安泰醫院張貼拆除公告，限期10天清除內部物品。

    過程中，安泰醫院於本月10日提起行政訴訟，聲請停止執行拆除，行政訴訟法庭在拆除前一天1月13日開庭，雙方出庭辯證，城鄉發展處檢具相關資料說明，法院今天（14日）一早裁定駁回安泰醫院訴求。

    縣府依原訂計畫今天（14日）上午8時，由城鄉發展處會同警察局、衛生局、消防局等單位展開拆除作業，先由台電公司、台水公司進行斷水斷電，隨後出動大型怪手及機具陸續拆毀違建外牆，現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。

    縣府指出，安泰醫院D棟主建築利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺；D棟西南側動力中心，領有使用執照的為一層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達1510平方公尺，D棟加上動力中心違建面積合計達6000平方公尺，即為此次拆除的主要範圍。

    由於D棟大樓及動力中心內部樓層仍有室內裝潢，縣府擔心拆除過程中如果出現火星可能會有引發二次公安的危險，將逐層先拆內裝，再拆解鋼骨結構等，整體作業估計最長約2個月完成。

    安泰醫院於屏縣府公告拆除後，分別於1月6日、8日來文縣府告知將自行拆除，依內政部營建署（國土署）針對相關適法疑義2008年的函釋，即「違章建築通知補行申請執照，逾期未補辦經通知拆除者，雖在執行拆除前違建人依上開函規定申請補照，惟其通知拆除之期限依法仍不得准許延緩。」縣府因此依原訂日期執行強制拆除，相關費用依建築法96-1條第一項規定，強制拆除的建築物均不予補償，其拆除費用由建築物所有人負擔。

    屏東縣政府起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府今天（14日）起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府今天（14日）起如期執行東港安泰醫院D棟大樓及動力中心違建拆除作業。（屏東縣政府提供）

    現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。（屏東縣政府提供）

    現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。（屏東縣政府提供）

    縣府依原訂計畫今天（14日）上午8時，由城鄉發展處會同警察局、衛生局、消防局等單位展開拆除作業。 （屏東縣政府提供）

    縣府依原訂計畫今天（14日）上午8時，由城鄉發展處會同警察局、衛生局、消防局等單位展開拆除作業。 （屏東縣政府提供）

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