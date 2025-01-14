台中萬和宮安燈迎蛇年 湧信眾幫「小銀」、「小灰」安燈

信眾植福斗、敬點光明燈，萬和宮董事長蕭清杰（右）到場協助。（圖由廟方提供）

2025/01/14 12:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區萬和宮媽祖鎮殿340週年，為台中香火鼎盛古廟，廟方今天農曆臘月15日開始受理蛇年春節植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，清晨6點就湧現人潮，有信眾車禍被撞傷骨折，每年取名「小銀」幫愛車安太歲，也有騎士肇事後幫「小灰」機車安太歲，民眾受訪說「有媽祖在顧車安心多了。」

乙已蛇年萬和宮受理安燈上午啟動，信眾為家人及在學子女植福斗、敬點文昌燈，也一併為愛車、寵物安太歲、點光明燈，祈求媽祖保佑，有信眾把寵物當成親密家人，名單羅列暱稱「灰白白」、「豆豆龍」、「灰妮 」、「灰妹妹」「咪咪」及「星期五」，拜託媽祖保佑寵物蛇年安康，因名稱太過可愛讓承辦員哈哈笑。

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萬和宮董事長蕭清杰、常務監事簡萬水協助信眾辦理，提醒承辦員以客為尊，注意禮節，並要仔細核對資料讓信眾安心，蕭清杰說，每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，人數逐年成長，點燈及安太歲費用均未調漲，安太歲維持每人100元。

邱姓信眾受訪表示，為家人敬點光明燈，祈福蛇年保平安、趨吉避凶也消災解厄，媽祖在萬和宮鎮殿340年讓南屯居民感到安心。

萬和宮說，迎接蛇年排定「辭舊歲，迎新春」活動，本週六18日（農曆12月19日）上午舉行甲辰年謝斗法會，25日（農曆12月26日）送春聯，28日除夕夜晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭清杰將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕，大年初一至初三，在廣場安排信眾「鑽轎腳」求平安、賺大錢。

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