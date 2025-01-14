德育學院幼兒園教保員猥褻幼童 北市教育局下學期後解約

德育健康護理學院經營的平安新村教保中心，發生教保員猥褻、不當對待幼童事件。（資料照）

2025/01/14 11:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市由德育健康護理學院經營的2家教保機構平安新村教保中心、經國三民非營利幼兒園，接連發生教保員陳羿翰猥褻、不當對待幼童事件。當中平安新村所屬單位國防部已與德育終止契約；台北市教育局也決議，今年7月31日起提前終止委託德育經營經國三民幼兒園的契約。

教育局去年8月接獲通報平安新村發生不當對待事件，另也有經國三民家長報案。經過調查後，教育局去年11月認定陳男在平安新村不當對待行為屬實，處最重罰款60萬元、解聘，且終身不得擔任教保人員。去年12月，針對經國三民幼兒園案件也完成調查，認定行為屬實，再判一個終身不得聘任教保員。

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教育局今（14日）表示，原先雙方契約期間至116學年度（2028年8月）止，該局調查認定陳男違法行為屬實、情節嚴重，考量嚴重影響幼兒權益，經營法人德育健康護理學院欠缺監督、管理與輔導機制；另其受國防部委託經營的平安新村教保服務中心也發生教保員不當對待幼生情形，因此決議與德育終止經國三民幼兒園的委託契約；但考量在園幼生受教權及教職員工工作權，定於今年7月31日解約。

教育局表示，將先行辦理公告甄選新承接法人事宜，針對園內其他未涉及不法事件教師，教育局將請新承接法人優先聘用現職教師，並從優採計其年資；教育局也強調將會加強督導營運團隊交接，不影響幼兒受教權益，過渡期間也會加強入園輔導與訪視。

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考量陳男違法情節嚴重，加上德育學院經營教保機構缺乏管理機制，台北市教育局決議，今年7月31日起提前終止委託德育經營經國三民幼兒園的契約。經國三民幼兒園位於民生社區中心2樓。（圖截自Google地圖）

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