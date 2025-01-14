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    澎湖春節敬老平安禮金即日起發放 金額突破上億元

    澎湖縣春節平安敬老禮金，即日起領取。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣春節平安敬老禮金，即日起領取。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/14 11:37

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年春節敬老平安禮金即日起開始發放，由於超高齡社會來臨，首度突破上億元，巨額現金，在警力戒護下，送抵澎湖縣選委會進行分裝，澎湖縣長陳光復與社會處長周柏雅到場督軍。位在澎湖內海離島大倉村長，坐船抵達本島率先前往領取。

    凡設籍澎湖縣滿3年之65歲以上長者，澎湖縣政府將1月14日起發放春節敬老平安禮金新臺幣5000元，將於今（14）日下午4點起委託各村（里）長及村（里）幹事發放印有澎湖縣政府、澎湖縣議會祝賀詞之專用禮金袋代為轉達致贈，以表達縣府及縣議會對澎湖縣長者之祝福。

    澎湖縣政府社會處表示，凡於2021年12月31日前設籍澎湖縣滿3年65歲以上長者（1959年12月31日前出生者），每人致贈5000元。發放日期從1月14日下午4點起至3月13日止，期間長者若不在澎可委由直系親屬親洽各村（里）長領取，2024年12月31日以後戶籍異動之長者（縣內異動者）向新戶籍地領取，另未及於發放期間領取者，補發日期從3月14日起至4月10日止。

    縣長陳光復表示，澎湖社會福利日趨完善，由生育補貼提高、育兒津貼、大學生補助、假牙補助及老人年金等，都有一套政策，現正致力於爭取高中職學生補助，但澎湖縣議會尚未通過，澎湖縣政府還會持續努力，減輕澎湖父母的負擔。

    澎湖縣長陳光復與社會處長周柏雅，前往現場督軍。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復與社會處長周柏雅，前往現場督軍。（記者劉禹慶攝）

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