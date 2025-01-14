屏縣去年捕捉4.8萬隻綠鬣蜥創新高 本月2場獵人訓練班今報名

屏東縣上月舉辦首批綠鬣蜥移除教育訓練課程，受到民眾歡迎。（記者羅欣貞攝）

2025/01/14 12:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣去年（2024年）共移除4萬8209隻，再創新高，其中民眾協助移除的數量約3成，屏東縣政府上月舉辦首批移除教育訓練課程，150名額5分鐘就額滿，本月（1月）21日及22日將分別東港及恆春各加開1場課程，今天（14日）下午5時在屏東縣政府及農業處官網開放線上報名，名額各100名，有意參加的民眾請把握機會。

屏縣府農業處表示，屏東縣自2019年起首創採用兌換農產品方式獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，去年移除逾4.8萬隻，在林保署開放全民受訓並加入移除工作後，預估民眾移除的數量將更為可觀。

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屏東縣政府去年（2024年）12月30日舉辦首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，135人完成訓練，後續待林業及自然保育署建置完成移除上傳資料的APP後將正式投入移除工作。

屏東縣政府為服務屏中及屏南民眾，本月（1月）21日及22日分別於東港及恆春各加開1場課程，將於今天（14日）下午5時在屏東縣政府及農業處官網開放線上報名，名額各100名。

農業處表示，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則進行移除工作。

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